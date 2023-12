Ces 2024, Dell e Alienware pronte a dominare la scena: tutte le novità portate alla fiera

Il CES 2024 è alle porte ma i rumor non si fermano. Cosa porteranno in scena Dell e Alienware? All’orizzonte componenti super prestazionali.

Per chi si occupa di tecnologia a tutto tondo uno degli eventi imperdibili è il CES che nell’edizione 2024 promette di essere un evento veramente da non perdere. L’evento è quasi alle porte ma la macchina dei rumor non si ferma e anzi ha ingranato la marcia più alta.

Online sono infatti trapelati tutta una serie di dettagli estremamente gustosi che riguardano in particolare i prodotti che potrebbero essere mostrati al pubblico, e quindi poi messi in commercio nel corso del 2024, da Dell e Alienware. Laptop, schermi, accessori con specifiche che sembrano uscite da un film di fantascienza e che invece a quanto pare diventeranno realtà.

Per chi ama il gaming ma anche per chi lavora con la tecnologia per esempio per la produzione di immagini o video quello che potrebbe arrivare da Dell e Alienware è degno di finire nella lista dei desideri da mandare a Babbo Natale immediatamente. Ecco alcuni dei prodotti che potremmo vedere al prossimo CES 2024.

Per Dell e Alienware il CES 2024 all’insegna del super

I rumor più recenti sono stati raccolti dai colleghi di Windows Report in esclusiva e tra le molte notizie che hanno condiviso con il mondo abbiamo deciso di iniziare con quelle che riguardano il mondo del gaming. Perché Alienware sembra decisamente pronta a dare ai giocatori e alle giocatrici qualcosa di realmente alieno. La linea di prodotti di fascia più alta con la scocca totalmente in metallo, gli X16 R2, riceveranno tutti quanti un nuovo componente interno: le CPU Intel Core Ultra e schede grafiche dedicate. E se gaming deve essere che sia in grande: lo Alienware M18 R2 passerà alle Nvidia RTX 40: calcolando le dimensioni dello M18 siamo al limite del laptop ma un po’ di scomodità in questo caso è giustificata.

Sempre da parte di Alienware arrivano nuovi accessori come la combinazione tastiera e mouse, che chiunque giochi ai videogiochi ha sognato almeno una volta di poter utilizzare anche solo per provare che cosa significhi avere in mano un mouse che non pesa neanche 60 grammi, che viene rivista con tasti ancora più reattivi e soprattutto un mouse in grado di viaggiare a 4 KHz oppure a 8KHz: latenza in pratica pari a zero. E come sottolineano anche i colleghi di Windows Report ci sono i tasti retroilluminati RGB che fanno sempre simpatia.

Per quello che riguarda Dell i rumor legati al CES 2024 parlano di una nuova serie di laptop denominata XPS che sarà nuova grazie al cambio di CPU. Ma prima di passare alle specifiche positive vale la pena sottolineare anche come nel rinnovare questa lineup Dell abbia deciso di eliminare il modello XPS 15, da 15 pollici, per produrre invece un prodotto da 14 pollici che accompagnerà lo XPS 13 e lo XPS 16. Tutti i modelli riceveranno un bel booster con i nuovi Intel Core e i nuovi modelli di Nvidia RTX. In particolare lo XPS 16 alloggerà le nuove schede RTX40.