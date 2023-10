Chi cerca un ottimo antifurto per la propria casa dovrebbe consultare questa lista

Stai cercando un antifurto per la tua casa perché vuoi sentirti più tranquillo? All’interno di questo elenco c’è il prodotto che soddisferà tutte le tue esigenze, non c’è alcun dubbio.

Ricevere una visita da parte dei ladri è una delle esperienze più brutte che si possano provare. Il primo problema è legato, ovviamente, alla perdita di numerosi oggetti di valore, non per forza gioielli o beni da conservare in una cassaforte. Un ladro può rubare il computer che usi per lavorare, rendendo impossibile anche la tua vita quotidiana. E poi c’è il disordine e i danni che causa per cercare di trovare qualcosa in fretta. Dopo aver avuto i ladri in casa sembra quasi che ci sia stato un terremoto.

Per evitare di correre rischi, sarebbe preferibile installare un antifurto, ma ce ne sono tantissimi e non tutti sono efficaci. Come si fa a capire qual è il migliore per le tue esigenze, possibilmente compatibile con le tue possibilità economiche? Tra poco ti daremo la possibilità di leggere nel dettaglio le funzionalità di alcuni antifurti, in modo da fornirti una vera e propria guida all’acquisto. Dopo aver letto questo articolo sarai più preparato e potrai scegliere con maggiori certezze l’antifurto ideale per la tua casa.

L’antifurto ideale per la tua casa, quale dovresti scegliere

I primi due allarmi che vogliamo suggerirti sono entrambi prodotti da Ezviz. Il primo è un Alarm Starter Kit A1, costa circa 240 euro e ti consente di installare anche sensori di fumo, oltre a videocamere esterne in grado di fornirti una visione a 360 gradi. Potrai controllare tutto in tempo reale tramite un’app da scaricare sul cellulare. L’altro antifurto Ezviz è un Kit A1S Easy, costa circa duecento euro ed è adatto a chi ha una casa piccola, nella quale non hai per forza bisogno di installare molte telecamere. Gestirai questo antifurto attraverso un comodo telecomando.

Ajax Systems è il classico antifurto con la sirena, costa soltanto 65 euro e puoi installarlo dove vuoi. Si tratta di un antifurto semplice, da installare per far spaventare i ladri. Ti consigliamo di acquistare comunque un antifurto dotato di telecamere, come ad esempio un LKM Security Kit Plus. Questo antifurto costa circa 215 euro ed ha 99 sensori differenti. L’applicazione è compatibile con iOS e Android e ti permette di regolare tutte le impostazioni attraverso il tuo smartphone.

Se cerchi qualcosa di più sofisticato, probabilmente Swann Kit Nvr 1TB 8CH è l’antifurto ideale per te. Si tratta di un kit perfetto per chi ha una villa o un appartamento grande. Puoi richiedere il numero di videocamere e di dispositivi di sicurezza che vuoi. Il prezzo può variare in base alla grandezza del tuo appartamento. Questo è un antifurto molto diffuso nelle case di chi conserva oggetti di valore in cassaforte. Adesso hai le idee più chiare, non ti resta che scegliere l’antifurto che si sposa meglio con le tue esigenze.