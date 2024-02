Confermato l’arrivo di Moment 5 su Windows 11: cos’è, come funziona e come potrà esserci utile

Windows 11 si sta preparando a un’assoluta novità che verrà rilasciata prossimamente: confermato l’arrivo di Moment 5 sul sistema operativo.

Windows è il sistema operativo per computer più famoso e utilizzato al mondo e dunque quando si parla di aggiornamenti la maggior parte degli utenti nel mondo che sono soliti utilizzare un computer a casa o a lavoro sono interessati: il sistema operativo ideato da Microsoft è pronto a un corposo aggiornamento che vedrà la luce nei prossimi giorni e, come spesso capita, sarà rilasciato in maniera graduale su tutti i dispositivi che supportano Windows.

Il primo dettaglio da conoscere prima di capire cosa porterà il nuovo aggiornamento è che questo update sarà esclusivo per l’ultima versione di Windows 11, ovvero la versione 23H2: dunque per poter usufruire dell’aggiornamento in questione bisogna prima controllare la propria versione del sistema operativo dato che se è ancora installata la vecchia versione, ovvero la 22H2, l’aggiornamento non partirà e sarà necessario prima passare alla versione più recente.

Moment 5 in arrivo su Windows 11: ecco tutti i dettagli

L’aggiornamento in questione porta il nome di “Moment 5” e sarà, come detto, un update esclusivo per tutti quei dispositivi che montano il sistema operativo Windows 11: la maggior parte delle novità presenti all’interno di questo aggiornamento sono dovute al nuovo Digital Markets Act emanato dall’Unione Europea e che entrerà in vigore ufficialmente dal 7 marzo, ovvero un insieme di regolamentazioni alle quali dovranno adattarsi tutte le principali aziende del settore tech per garantire un mercato digitale più equo e aperto.

Moment 5 sarà rilasciato, come detto in precedenza, sull’ultima versione di Windows 11, ma avrà al suo interno anche delle piccole anteprime per la versione successiva, ovvero la 24H2 che arriverà nel corso dell’anno: non si tratta di un aggiornamento obbligatorio, ma momentaneamente facoltativo, almeno per qualche mese prima di diventare effettivamente obbligatorio e richiesto dalle notifiche attraverso il sistema di Windows Update.

La prima grande novità dell’aggiornamento Moment 5 è la possibilità di eliminare le app di sistema preinstallate sul sistema operativo, come ad esempio Edge e Cortana, ma anche per esempio di utilizzare un motore di ricerca diverso da Bing all’interno della barra delle applicazioni: questi, come detto in precedenza, sono tutti aggiornamenti che vengono fatti in virtù del Digital Markets Act.

Saranno poi disponibili diversi aggiornamenti per l’app del Blocco Note, alcune nuove funzionalità per Copilot, ovvero l’intelligenza artificiale di Microsoft per Windows, e diverse novità anche sul Microsoft Store dove verrà aggiunta una scheda “Arcade” sulla quale accedere a diversi giochi che possono essere provati senza istallazione sul computer.