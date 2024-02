Continuano le scosse di terremoto in questa Regione italiana: tanta paura, gente in strada

Una regione italiana in questi giorni è stata continuamente attaccata da varie scosse di terremoto che ancora persistono.

C’è preoccupazione per una fetta di popolazione italiana la quale, negli ultimi due giorni, si è ritrovata, purtroppo, protagonista di varie scosse di terremoto che ne hanno allarmato i cittadini. Per essere più precisi, ci troviamo nel nord Italia, e le cittadine colpite fanno tutte riferimento alla provincia di Parma, in Emilia Romagna.

La provincia di Parma investita da repentine scosse di terremoto – InformazioneOggi.it

Scendendo ancora nel dettaglio, i luoghi maggiormente colpiti sono Fornovo di Taro, Langhirano e Felino. La cittadinanza è, ovviamente, impaurita da una simile situazione e spera che il tutto possa finire con le ultime scosse. Purtroppo, non siamo ancora in grado di fare delle previsioni future, ma intanto cerchiamo di capire meglio cosa sia capitato.

Scosse di terremoto nella provincia di Parma, tutti i dettagli sull’accaduto

Come annunciato poco prima, sono due giorni che la provincia di Parma si ritrova ad essere attaccata da varie scosse di terremoto. Per essere più precisi, i giorni in cui le stesse si sono verificate sono domenica 25 febbraio 2024 e lunedì 26 febbraio 2024. Cercando di delineare il profilo degli avvenimenti, possiamo dire che le prime scosse si sono verificate nel giorno di domenica alle ore 11:08 presso la località di Langhirano con una profondità di magnitudo di 2.0.

Poi, dopo qualche ora, precisamente 15:38, la stessa si è ripetuta presso la località di Fornovo di Taro. Si tratta di un terremoto di magnitudo ML 2.2. Successivamente, verso le ore 16:25 altre scosse si sono verificate, invece, verso Felino e la magnitudo era sempre pari a 2.2. Dopo pochi minuti, vero le ore 16:43, Fornovo di Taro è stata nuovamente colpita da altre scosse di terremoto con magnitudo 2.1. La giornata di domenica 25 febbraio 2024 è poi terminata alle ore 19:59 con altre scosse, questa volta, presso la località di Langhirano.

Le scosse continuano questo lunedì 26 febbraio 2024

Purtroppo il terremoto non è terminato nella giornata di domenica 25 febbraio 2024, ma ha continuato a sorprendere i cittadini delle aree interessate con altre scosse che si sono verificate il giorno successivo, ovvero questo ultimo lunedì di febbraio 2024. Pertanto, alle ore 00:43, quindi durante la notte tra il 25 ed il 26 febbraio, altre scosse si sono verificate nuovamente a Langhirano con una magnitudo di 3.1.

Successivamente, in mattinata, verso le ore 08:52 le scosse hanno raggiunto nuovamente la cittadina di Fornovo di Taro. La magnitudo registrata è pari a 2.7. In merito a quanto detto, restiamo in allerta all’arrivo di nuove notizie e di come, soprattutto vogliano agire le istituzioni dinanzi a una situazione del genere.