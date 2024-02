Cos’è il Keylogger e perché tutti si stanno affrettando ad eliminarli dai propri dispositivi

Hai mai sentito parlare del Keylogger? Lo devi eliminare dal tuo dispositivo, è molto importante: ecco il motivo.

Tenere al sicuro il nostro dispositivo è molto importante. Questo perché potrebbe essere soggetto ad un attacco hacker difficile da respingere. E quando avviene non è possibile saperlo in anticipo: è una situazione piuttosto drastica. Tuttavia c’è qualcosa che potremmo avere nel nostro computer, e potrebbe essere un bel problema. Stiamo parlando del Keylogger, un programma che dovreste disinstallare quanto prima.

Il Keylogger è uno spyware utilizzato dai cybercriminali per intercettare le sequenze di tasti sul PC. Oppure i tocchi eseguiti su un cellulare per averne accesso, in questo modo l’utente viene letteralmente spiato in una maniera diversa dalle altre. Gli hacker riescono ad ottenere ogni tipo di password e credenziali d’accesso. E ciò che sorprende è che non è necessario attendere tanto tempo: questo attacco informatico avviene in pochi secondi.

Cosa sono i Keylogger e in che modo funzionano: quello che devi sapere al riguardo

Ci sono situazioni ben peggiori di queste. Per esempio, è possibile che i malware registrino i movimenti del mouse, le immagini visualizzate o i link che vengono aperti. Purtroppo un Keylogger è un’arma micidiale nelle armi giuste. E dal momento che tutti quanti siamo a rischio, è importante capire come individuarli e disinstallarli. Continua a leggere per scoprire come trovare un Keylogger sul tuo dispositivo: non avrai più problemi.

Uno dei modi più semplice per identificarlo è il Task Manager. L’avvio anomalo di alcune applicazioni è un segnale d’allarme. Per questa ragione è essenziale fare un controllo quotidiano dei programmi installati. Il nostro computer potrebbe essere invaso da ogni genere di Keylogger (hanno dei nomi diversi fra loro). Quando viene localizzato con successo, è possibile procedere con la disinstallazione in maniera autonoma. Infatti possono essere rimossi velocemente per fortuna.

In alternativa anche gli antivirus potrebbero aiutarci per la rimozione. Sappiate che in alcuni casi i software sono nascosti dentro le cartelle di sistema, nello specifico in diversi file temporanei. Posizionare questi file in modo disordinato e confusionario, anche se non sembra, può essere vantaggioso per la maggior parte degli hacker. Fate un controllo quotidiano del dispositivo: non si sa mai. Vi era mai capitato di dover affrontare un argomento del genere? I Keylogger sono una piaga molto diffusa attualmente.