Digitale terrestre, arriva la nuova numerazione: ecco dove sono finiti i tuoi canali preferiti

Arriva la nuova numerazione del Digitale Terrestre. Ecco dove sono finiti tutti i canali della televisione: tutte le informazioni necessarie da sapere.

Mentre il 2023 si avvicina alla conclusione, la popolazione italiana è chiamata ancora una volta a far fronte alle novità che verranno apportate alla televisione. Questa volta i cambiamenti incideranno sulla numerazione dei canali dove in tanti potranno trovarseli sballati.

Ad oggi il televisore è presente in tutte le case degli italiani che guardano i vari programmi presenti all’interno della scatola che ha rivoluzionato il mondo della comunicazione e dell’intrattenimento dalla fine degli anni ’50. Ora la popolazione è pronta per abbracciare una nuova era della televisione, dato che la numerazione del Digitale Terrestre cambia per tutte le tv e decoder. Una novità che segue quelle degli ultimi mesi.

Digitale Terrestre, i canali TV aggiornati con la nuova numerazione

Si avvicina sempre di più lo switch off al DVB-T2. Ciò ha provocato un via libera per quanto riguarda il passaggio al nuovo digitale terrestre per i canali di “mamma Rai”. È proprio ottobre il mese delle nuove numerazioni dei canali TV aprendo così una finestra sulle novità.

Per evitare di rimanere senza i propri canali preferiti è bene segnarsi la seguente lista di canali Tv aggiornati così da procedere subito con la sistemazione.

1 Rai 1 HD

2 Rai 2 HD

3 Rai 3 TGR Regione

4 Rete4 HD

5 Canale5 HD

6 Italia1 HD

7 LA7 HD

8 TV8 HD

9 NOVE

10-19: Emittente locale

20 20Mediaset HD

21 Rai 4

22 Iris HD

23 Rai 5

24 Rai Movie HD

25 Rai Premium

26 Cielo

27 27Twentyseven HD

28 TV2000

29 LA7d

30 La5 HD

31 Real Time

32 QVC HD

33 Food Network

34 Cine34 HD

35 Focus HD

36 RTL 102.5

37 Warner TV

38 GIALLO

39 TOPcrime HD

40 Boing HD

41 K2

42 Rai Gulp

43 Rai YoYo

44 frisbee

45 Boing Plus

46 Cartoonito HD

47 Super!

48 Rai News 24 HD / Rai News 24

49 Mediaset Italia2 HD

50 Sky TG24

51 TGCOM24 HD

52 DMAX

53 Italia 53 (Casa Italia 53)

54 Rai Storia

55 Mediaset Extra HD

56 HGTV – Home&Garden

57 Rai Scuola

58 Rai Sport HD

59 Motor Trend

60 SPORTITALIA HD

61 CAMPIONESPORT

62 DONNA SPORT TV (DONNA TV)

63 CANALE 63

64 SUPERTENNIS

65 ALMA TV

66 RADIO 105

67 R101 TV

68 BOM CHANNEL

69 Deejay TV HD

70 RadioItaliaTV

75 France 24 HD (Valle d’Aosta)

76 RTS Un HD (Valle d’Aosta)

77 TV5 MONDE EUROPE (Valle d’Aosta)

101 Rai 4K

203 Rai 3 HD

104 Rete4 HD

105 Canale5 HD

106 Italia1 HD

107 LA7

108 TV8 HD

109 NOVE

120 20Mediaset HD

Gli altri nuovi canali

La lista sui nuovi canali del Digitale Terrestre è ancora molto lunga.