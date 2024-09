Digitale terrestre gratis: la domanda si presenta in Poste

Per vedere i canali del digitale terrestre occorre un decoder compatibile o una smart TV. Vediamo come chiedere il primo in Poste gratis.

La rivoluzione digitale è iniziata qualche anno fa. Il modo di vedere la televisione è cambiato e ha richiesto agli italiani di rinnovare il proprio apparecchio o di acquistare un nuovo decoder. C’è chi può averlo gratuitamente semplicemente inoltrandone domanda a Poste Italiane.

Il passaggio del segnale TV digitale terrestre al nuovo standard di trasmissione DVB-T2 è iniziato nel 2021 ma è ancora in atto. L’ultima novità proprio lo scorso 28 agosto e ci stiamo avvicinando alla conclusione. Nei prossimi mesi assisteremo allo switch-off per mantenere la maggioranza dei canali attuali in uno spazio frequenziale ridotto e trasmettere i programmi in HD. Anche Rai Storia, Rai Radio 2 Visual e Rai Scuola sono ora visibili in alta definizione nel nuovo standard DVB-T2 .

A breve completeranno il passaggio anche Rai 1, Rai 2, Rai 3 e RaiNews 24. Significa che chi non sarà dotato di smart TV o di decoder compatibile non potrà più vedere questi e altri canali. Per capire se il proprio apparecchio è compatibile basterà selezionare il canale 100 dal telecomando e leggere la scritta che apparirà. In alternativa sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy si trova la lista dei ricevitori idonei alla ricezione del DVB-T2.

Chi può ricevere gratis a casa un decoder compatibile con il nuovo standard DVB-T2

In generale, chi ha un televisore comprato prima del 2017 dovrà comprare una nuova TV o un decoder compatibile per continuare a vedere tutti i canali del digitale terrestre. Alcuni cittadini possono inoltrare la richiesta per ricevere un decoder gratis a casa. Il Governo ha stanziato fondi che si rivolgono agli over 70 con una pensione sotto i 20 mila euro all’anno. Condizione necessaria è risultare intestatari del Canone RAI.

Gli interessati possono inoltrare domanda recandosi personalmente presso un Ufficio Postale oppure contattando il numero verde 800 776 883 (selezionare la sezione relativa alla consegna a domicilio dei Decoder TV) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00. In alternativa si può richiedere il decoder online tramite portale prenotazionedecodertv.it.

I pensionati dovranno semplicemente inserire il Codice Fiscale e cliccare su Accedi per fare domanda di decoder. Ricordiamo che si ha tempo fino al 31 ottobre 2024 oppure fino ad esaurimento scorte se precedente. Si riceverà un decoder a domicilio del valore non superiore a 30 euro. L’installazione dovrà essere svolta in autonomia seguendo le indicazioni presenti sul pratico manuale dell’apparecchio.