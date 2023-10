Elimina tutta la pubblicità dal tuo telefono: con pochi click nessuno disturberà più la tua navigazione

Non sopporti più la pubblicità quando apri una pagina web? In pochi secondi secondi potresti risolvere definitivamente questo problema. Ecco cosa devi fare per non vedere più la pubblicità quando navighi su internet.

Ti è mai capitato di leggere una notizia interessante e di voler approfondire proprio in quel momento? Apri la pagina web con l’articolo e, prima di iniziare la lettura, devi attendere almeno venti secondi perché è partito uno spot pubblicitario. Spesso questi spot sono automatici ed è impossibile eliminarli. Anzi, è quasi impossibile farlo perché oggi proveremo a darti dei consigli proprio per rendere migliore la tua navigazione online.

È molto fastidioso, soprattutto quando hai fretta e non hai molto tempo per aprire un articolo, dover aspettare del tempo prima che finisca la pubblicità. Per non parlare dei pop-up che si aprono mentre navighi e ti interrompono continuamente. Dovresti rendere la tua esperienza nel web migliore, ecco perché sei nel posto giusto. Tra poco ti daremo la possibilità di conoscere un metodo rapido ed efficace per evitare che la pubblicità ti disturbi mentre sei online. Ecco cosa devi fare.

Navigare senza pubblicità, adesso si può fare

Se utilizzi un telefono Android per navigare, sappi che c’è un metodo molto semplice per eliminare completamente gli spot pubblicitari quando apri una pagina web. Sembra incredibile, ma funziona davvero e non dovrai fare nessuno sforzo. I passaggi sono pochi, ma è meglio se ti fermi un istante e provi ad impararli a memoria. La tua navigazione sarà molto più fluida in futuro. La prima cosa da fare è aprire il pannello delle impostazioni e cercare ‘dns’.

Si aprirà una schermata nella quale dovrai selezionare la voce ‘dns privato’. A questo punto, non ti resterà che selezionare l’opzione ‘Nome host del provider DNS privato’ e digitare la frase “dns.adguard.com”. Salva e hai terminato. Da questo momento, ogni volta che aprirai un sito web non vedrai più nessuna pubblicità e non avrai più davanti agli occhi nemmeno quei fastidiosi pop-up che ti impediscono di navigare in santa pace.

DNS vuol dire Domain Name System ed è il sistema che regola la traduzione dei nomi dei vari siti internet in indirizzi IP. Ogni pagina web ne ha uno e tu, attraverso questa semplice modifica delle opzioni, hai impedito alla pubblicità di aprirsi. Conoscevi già questo trucchetto o lo hai appreso soltanto oggi?