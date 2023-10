Elon Musk non si ferma e guarda oltre: “Se non ci fosse scelta creerei…” | Il mondo sta già sognando

Elon Musk, se non fosse impegnato, sarebbe disposto a creare qualcosa di unico. Che cosa potrebbe mai realizzare?

Elon Musk è l’uomo più ricco del mondo, e in quanto tale può creare ogni cosa. Non gli manca il denaro per farlo, come anche le idee in questo caso. Possiamo costatarlo guardando i suoi ultimi progetti e quelli già avviati (Tesla o SpaceX sono un esempio). Se decidesse di creare un nuovo prodotto dal nulla, è probabile che ci riuscirebbe senza alcun problema. Molti lo considerano “l’uomo che tutto può” in fin dei conti.

E lo abbiamo visto con una risposta ad una famosa podcaster americana. Si chiama Liz Wheeler, e in un commento ha sostenuto una teoria particolare. Se Apple e Android decidessero di togliere Twitter dalle loro applicazioni, Elon Musk sarebbe costretto ad inventare un nuovo cellulare. Questa dichiarazione suonava quasi come una provocazione, che non ha affatto spaventato l’uomo più ricco del mondo.

Elon Musk potrebbe creare uno smartphone, e non gli mancherebbero le idee: la dichiarazione

Infatti ha risposto che spera di non arrivare a quel punto. Se non avesse altra scelta, però, non gli servirebbe molto tempo per creare un nuovo cellulare. Inoltre sostiene che attirerebbe più clienti di quanto Apple e Android possano fare. Queste dichiarazioni sono molto importanti, specie perché si considera “migliore” rispetto a questi brand piuttosto famosi. Ma riuscirebbe davvero a superarle come lui stesso afferma?

Non è così improbabile. Elon Musk ha fondato Tesla e SpaceX, due pionieri in settori completamente diversi e in continua espansione. Progetta ogni tipo di idea senza sosta e si è dimostrato sorprendente in più occasioni. Fra razzi e super veicoli elettrici, molte persone non dubitano del fatto che riuscirebbe a creare uno smartphone. Non sarebbe affatto difficile realizzare un dispositivo soltanto per un’applicazione. Non per un uomo come Elon Musk almeno.

Altre aziende forse non accetterebbero un simile compromesso, a fronte del fatto che non sarebbe conveniente. Elon Musk, però, è conosciuto per essere un personaggio stravagante. Arriverebbe a lanciare uno smartphone con questa singola funzione soltanto per il gusto di farlo. Staremo a vedere se un giorno sarà costretto a prendere questa decisione. Lui stesso spera di non arrivare a farlo, ma non avrebbe alcun ripensamento se decidesse di lanciarlo. Arriverà mai a farlo in futuro? Chi può saperlo.