Falsa visita domiciliare Inps: l’istituto mette in guardia gli italiani

Una nuova truffa mette a rischio la sicurezza degli italiani. L’Inps, chiamata in causa indirettamente mette in guardia i cittadini.

Le vie della truffa sono davvero infinite. Che si tratti di web o vita reale, per cosi dire, c’è sempre il rischio di essere prima o poi intercettato da qualche malintenzionato senza scrupoli. Cosi come anticipato, spesso il contesto non conta, il raggiro può avvenire tra le pagine di un sito web, un sms, una mail o anche presso casa propria. I rischi, soprattutto negli ultimi tempi sono davvero enormi per i cittadini. La parola d’ordine in certe situazioni è una sola, non fidarsi, mai.

La situazione sotto questo punto di vista è diventata davvero rischiosa per i cittadini italiani. Il pericolo non arriva soltanto dal messaggio truffaldino con immancabile link, capace di svuotare in pochi secondi ogni conto corrente. Il rischio è anche fuori, anzi, in un certo senso dentro, considerata la capacità dei truffatori di turno di intrufolarsi nelle case delle potenziali vittime con le scuse più assurde. A volte, però, purtroppo, il tutto appare talmente vero, autentico che si finisce per credere alle parole di malintenzionati senza scrupolo alcuno.

Falsa visita domiciliare Inps: la comunicazione dell’ente previdenziale

Negli ultimi tempi numerosi sono stati i tentativi di raggiro denunciati che indirettamente hanno coinvolto l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Inps). Nella maggior parte delle situazioni fantomatici operatori dello stesso ente si sono intrufolate nelle case dei cittadini con documenti falsi fingendo di dover, in quel caso svolgere tutte i controlli del caso in merito alle specifiche visite generalmente eseguite dallo stesso istituto. Il fine, è chiaramente quello di mettere le mani su specifici documenti e certificati per poi riutilizzare il tutto per ulteriori e ben più consistenti truffe.

Colpito indirettamente nell’immagine l’INPS ha divulgato attraverso i propri canali web uno specifico comunicato nel quale mette in guardia i cittadini stessi da falsi operatori che si presentano in casa in nome e per conto dello stesso ente. Nel comunicato specifico si fa riferimento insomma alla possibilità di ritrovarsi in casa dei malintenzionati che hanno il solo fine di truffare, di fatto, gli stessi cittadini. I casi più rilevanti, nel corso degli ultimi giorni, sono stati denunciati in Veneto, ma chiaramente l’allarme è scattato in tutto il paese. Massima allerta, dunque considerato l’alto rischio. Credere alle parole di un falso incaricato Inps potrebbe essere purtroppo, davvero troppo facile. L’unico consiglio utile è quello essere in grado di riconoscere il potenziale raggiro, senza farsi cogliere di sorpresa.