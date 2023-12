Gmail non si ferma più: devi assolutamente conoscere questa (stupenda) novità, ti brilleranno gli occhi

Su Gmail sta per arrivare una novità pazzesca e che dovreste conoscere subito. Non riuscirete più a farne a meno, è utilissima.

Tra i provider per la posta elettronica più amati e utilizzati, vale la pena menzionare anche Gmail. Il servizio messo a disposizione da Google dà la possibilità agli utenti di creare un account gratuito e di poter godere di enormi vantaggi a livello di strumenti e di gestione della posta in entrata e in uscita. E non è finita qui, perché il team di sviluppatori sta continuando a lavorare per integrare sempre più novità.

Di recente, tra le altre cose, è stato annunciato un nuovo strumento che potrebbe fare esattamente al caso vostro. Stiamo parlando di un’aggiunta utilissima e di cui si è parlato per molto tempo, che vi farà brillare gli occhi per ciò che avrete modo di fare al suo interno. Ecco di cosa si tratta e da quando verrà resa disponibile per tutti.

Gmail, ecco l’ultima novità che sta per arrivare

L’ultima grande novità di Gmail è stata annunciata nei giorni scorsi e ha già saputo attirare l’interesse di appassionati e non. Stiamo parlando di uno strumento che potrà essere utilizzato nel quotidiano e darà modo di personalizzare in maniera ancor più completa tutto ciò che riguarda il servizio di posta elettronica. In particolare per l’invio di nuove email, con una veste mai vista prima d’ora.

A spiegare il tutto ci ha pensato Google stessa con una linea guida aggiornata che elenca nel dettaglio tutti i vantaggi dell’update. Sarà finalmente possibile rispondere alle email con delle reazioni tramite emoji. Un’aggiunta disponibile sia su PC che su smartphone Android, e che in futuro verrà allargata anche all’app per iOS. Se siete da PC, per poter aggiungere una emoji dovrete aprire la casella di posta elettronica, cliccare sul messaggio e poi scegliere la voce Aggiungi reazione emoji con un’icona a forma di smile.

Da smartphone Android, invece, vi basta aprire l’app e selezionare il messaggio a cui reagire. Anche in questo caso cliccate poi su Aggiungi reazione emoji e scegliete lo smile che volete integrare. Occhio però, perché ci sono alcuni account per i quali questa feature non è disponibile. Come per esempio quelli scolastici o aziendali. Stesso discorso per le mailing List e per i messaggi che vengono inviati a 20 o più destinatari.