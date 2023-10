Google Chrome, arriva la versione 119: ci sono importanti novità

La versione numero 119 di Google Chrome introduce novità molto interessanti ed importanti. Alcune sono davvero incredibili, ma meritano di essere spiegate nel dettaglio. Ecco quali sono le novità in arrivo.

In questo momento, se stai navigando sul tuo computer e hai aperto una pagina Chrome, sappi che stai utilizzando la versione numero 118 del browser, ammesso che tu abbia installato tutti gli aggiornamenti nelle ultime settimane. Questa versione è disponibile da un po’ di tempo nel canale stabile e tutti gli addetti ai lavori si stanno già concentrando sulla prossima, la numero 119. Le novità potrebbero essere molto importanti, in grado di stuzzicare la curiosità degli utenti.

La nuova versione di Google Chrome non è ancora disponibile, ma ormai siamo pronti al lancio. Non si conosce ancora la data esatta, ma gli esperti parlano di poche settimane, forse un mese e poi sarà finalmente disponibile. I rumors che girano intorno alla nuova versione del browser del colosso statunitense sono tanti, alcuni molto ottimisti su diverse migliorie introdotte sin dal primo aggiornamento. Oggi proveremo a darti qualche notizia in più su Google Chrome 119.

Google Chrome 119, ecco tutte le novità in arrivo

È noto a tutti che Google stia sperimentando da diverso tempo la possibilità di sincronizzare e salvare gruppi di schede. Pare che la versione numero 119 di Google Chrome possa finalmente consentire questa funzione per più utenti. Qualora non dovesse essere pronta sin da subito, dovrebbe esserci un flag dedicato (chrome://flags/#tab-groups-save). Un’altra novità di Google Chrome 119 sarà disponibile in esclusiva per iOS e consentirà di riprendere la navigazione dal punto in cui era stata stoppata.

Questo significa che, se ti colleghi da un altro dispositivo, potrai riprendere comunque la navigazione cliccando su un pulsante. In questo momento è possibile effettuare questa operazione soltanto dallo stesso device, in futuro potrai farlo da più dispositivi sincronizzati tra di loro. L’ultima versione del browser fornirà agli utenti una organizzazione più intelligente delle schede, in modo da aiutarli a non fare confusione durante la navigazione.

Inoltre, un’altra notizia certa che riguarda l’ultima versione del browser di Google è collegata alla possibilità di visualizzare un anteprima di un collegamento semplicemente passando con il mouse su di esso. La nuova versione di Google Chrome è in fase di rilascio, sarà disponibile tra poche settimane e promette tante altre novità. Sarà necessario aspettare ancora un po’ per dare una risposta alle numerose domande che gli utenti stanno facendo nei vari blog o forum online.