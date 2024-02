Gratta e vinci: la fortuna è dalla sua parte, 5 milioni di euro in un colpo solo

Una vincita straordinaria e plurimilionaria che ancora una volta accende l’attenzione e la curiosità sul mondo dei Gratta e vinci.

Il Gratta e vinci come sempre al centro delle attenzioni dei cittadini italiani e non solo. Il gioco, piace, prende, piaccia o meno. Chiaramente è sempre necessario fare molta attenzione nel momento in cui si tende ad abusare di certe pratiche e proprio per questo si raccomanda sempre la massima moderazione. A ogni modo questo tipo di concorso, al momento, è chiaramente padrone assoluto della scena grazie alle vincite milionarie e ultra milionarie assegnate nell’ultimo periodo.

La lotteria istantanea, il concorso che in qualche modo in pochi secondi sa dire se la vita del giocatore può di colpo cambiare o meno. Tutto completamente diverso rispetto ai classici giochi appartenenti in qualche modo alla tradizione, come Lotto e Superenalotto. In quei casi, il discorso è legato ai numeri da concepire e incastrare tra loro per poi sperare in una estrazione fortunata. Nel caso del Gratta e vinci, chiaramente il discorso è completamente diverso, pochi secondi a disposizione per scoprire o meno la vincita, praticamente giusto il tempo di grattare via la classica patina dorata o argentata.

Gratta e vinci: la vincita plurimilionaria ad Avellino

Il giocatore fortunato, oggi plurimilionario, ha vinto ben 5 milioni di euro grazie a un biglietto Gratta e vinci da 20 euro del concorso “Nuovo 100X”, acquistato presso il bar Life Cafè, di Domicella, zona industriale della provincia di Avellino. Nessuna notizia circa l’identità del vincitore che da oggi, c’è da scommetterci non avrà più alcun problema di natura economica. In città, tutti sperano che a vincere, in questo caso sia stato uno dei tanti operai della zona.

All’interno del bar, scenario dell’incredibile successo al Gratta e vinci intanto è scoppiata la festa. Il primo a comparire, chiaramente, è stato il consueto messaggio pubblico per i clienti “qui vinti 5 milioni di euro”. Il sindaco del piccolo comune avellinese, in merito al gradissimo evento capitato in città ha cosi dichiarato: “Voglio congratularmi con il vincitore e augurargli tutto il meglio per il futuro, sperando che faccia buon uso di questa importante somma di denaro investendone parte magari per creare lavoro”, ha concluso il primo cittadino di Domicella”. Un successo che chiaramente da anche speranza a milioni di potenziali giocatori che spesso vedono nel gioco l’unica opportunità concreta di riscatto, per sognare un futuro migliore, senza incertezze di natura economica e preoccupazioni.