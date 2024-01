Harry Potter, non solo una serie in cantiere: si lavora ad un film con gli attori storici

Harry Potter potrebbe presto affiancare un film alla serie già in cantiere: il nuovo progetto parte dagli attori storici.

Uno dei prodotti culturali più importanti della storia recente è sicuramente quello partito dalla penna di J. K. Rowling. Harry Potter si appresta a vivere un nuovo capitolo della sua leggendaria saga, non solo con una serie ma anche con un film.

Warner Bros sembra voler riavviare il mondo nato dalla celebre scrittrice, proponendo al pubblico un vero reboot della saga. Il film vedrebbe l’ingresso di nuovi interpreti affiancati da alcuni che hanno fatto parte del prodotto originale.

Il progetto dell’azienda non riguarda un sequel, uno spin-off o un prodotto di questo tipo, ma si tratta di un riavvio della saga che tutti conosciamo. Tale idea segue le parole di David Zaslav, al vertice di Wb Discovery, che poco tempo fa ha confidato di come la saga del maghetto fosse al centro di un progetto che puntava a riportare un alto numero di spettatori in sala.

Nuovo film su Harry Potter: il progetto Warner Bros prende sempre più campo

Il capo di WB Discovery ha sottolineato a più riprese di come il prodotto Harry Potter abbia generato molti profitti a Warner negli ultimi 25 anni. Secondo quanto riferito da Wired, alla base della decisione non ci sono solo i numeri ma anche lo scarso successo dello spin-off di Animali Fantastici, che pare non preveda l’uscita di un quarto film.

La volontà dell’azienda non sarebbe quella di creare nuove storie ma di ampliare l’universo cinematografico prendendo come riferimento i sette romanzi della Rowling. I vertici Warner però sanno bene che bisognerà lavorare affinché si proponga al nuovo pubblico un mondo di Harry Potter più appetibile, sia sotto il profilo del cast sia sotto quello dello stile narrativo.

Al momento non ci sono notizie ufficiali sul coinvolgimento o meno della scrittrice. Inoltre i fan più fedeli non hanno avuto delle reazioni propriamente entusiastiche. Alcuni appassionati non sono intrigati dall’idea di vedere nuovi attori nei ruoli di Harry, Hermione e Ron (interpretati rispettivamente da Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint).

La sfida più importante di Warner sarà proprio convincere il vecchio fandom del piccolo mago, senza far rimpiangere la saga originale che fruttò una cifra di circa 7,7 miliardi di dollari. L’idea su un nuovo film a tema Harry Potter sembra consolidarsi sempre più e staremo a vedere come la Warner Bros strutturerà il riavvio di una delle saghe più memorabili e apprezzate della storia del cinema e della letteratura.