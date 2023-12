Humane AI Pin non è solo un concept: c’è la data d’uscita!

L’innovativo assistente personale digitale Humane AI Pin senza schermo sta finalmente per arrivare sul mercato, dopo mesi di anticipazioni.

Si tratta di un gadget tecnologico che ha fatto molto parlare di sé negli ultimi mesi. È un dispositivo innovativo che potrebbe ridefinire il concetto di smart device e, dopo mesi di anticipazioni, è ormai prossimo al lancio. Creato da Humane, una startup fondata da ex dipendenti Apple, questo piccolo dispositivo promette di portare le più grandi trovate tecnologiche a un livello completamente nuovo.

In un periodo in cui sempre più persone si rivolgono a tipi di smartphone alternativi e abbandonano il classico formato del telefono touch screen gigante, Humane AI Pin potrebbe segnare un grande passo verso la prossima rivoluzione degli smartphone.

Tra pochi mesi Humane AI Pin arriverà nelle mani degli utenti

Il design di Humane AI Pin è forse l’aspetto più curioso: è un piccolo dispositivo quadrato, dotato di proiettore laser, microfono a 360 gradi e fotocamera da 13 megapixel. La mancanza di uno schermo tradizionale è ciò che lo distingue maggiormente dagli smartphone tradizionali, il cui ruolo nel mondo tech potrebbe essere messo in discussione dall’arrivo di questa nuova tecnologia. Il dispositivo si attacca magneticamente ai vestiti e utilizza un processore Qualcomm per la gestione dei dati.

Il controllo vocale è una delle sue caratteristiche principali, consentendo agli utenti di interagire con il dispositivo tramite un altoparlante o tramite le cuffie Bluetooth abbinate. Inoltre, sfrutta una rete wireless esclusiva sviluppata da Humane su T-Mobile e opera con il sistema operativo Cosmos, basato sull’intelligenza artificiale, offrendo un’esperienza utente altamente personalizzabile.

Le funzionalità di Humane AI Pin sono estremamente versatili: dalla capacità di riconoscere oggetti, tradurre in tempo reale, fino a proiettare interfacce tattili su qualsiasi superficie. Agisce come un assistente personale e utilizza sensori avanzati per proiettare informazioni direttamente sul palmo della mano dell’utente. Inoltre, pone un’enfasi significativa sulla privacy, un aspetto sempre più critico nell’era digitale.

Humane ha annunciato che il dispositivo sarà disponibile a un prezzo di 699 dollari (circa 630 euro), con un abbonamento mensile di 24 dollari (circa 22 euro) per servizi aggiuntivi, come un numero di telefono e una copertura dati su T-Mobile.

Humane ha recentemente rivelato che le prime spedizioni di Ai Pin sono previste per marzo 2024, un annuncio che ha generato grande entusiasmo e attesa tra i tecnologi e gli appassionati di innovazione. Gli ordini saranno evasi secondo la sequenza di acquisto, con una priorità data a coloro che hanno effettuato ordini anticipati.