Ikea fa felici gli italiani, arriva finalmente Kreativ: cos’è e come funziona la novità della nota catena

Se l’Ikea è il tuo rivenditore di mobili preferito, non vedrai l’ora di provare Kreativ: ecco perché è la svolta.

Quello dell’interior designer è un lavoro complicato, creativo e affascinante: l’arte di trasformare qualsiasi casa, tenendo conto delle esigenze di tutti e senza snaturare i mobili e gli ambienti, sfruttando la luce naturale e artificiale e cercando di creare una piccola opera d’arte, rimanendo in budget e accontentando tutti. Ecco perché quando non ci affidiamo ai professionisti e facciamo di testa nostra, non sempre le cose vanno a finire per il meglio. Per fortuna che abbiamo l’Ikea e per fortuna che ora c’è Kreativ.

L’Ikea è sicuramente il mobilificio più amato in Italia, dove puoi trovare mobili e oggetti di design a prezzi molto contenuti senza rinunciare a qualità ed estetica. All’interno dei punti vendita, inoltre, puoi trovare ricostruzioni di ogni stanza della casa che possano darti uno spunto per modificare qualcosa della tua. Quelle sì che sono fatte da interior designer dell’azienda. Ma ora che c’è Kreativ, niente sarà più lo stesso: ecco di che cosa si tratta e come funziona.

La novità in campo Ikea è Kreativ: come funziona e perché potrebbe davvero essere una svolta per te

Tutti ne parlano, tutti la vogliono, qualcuno la teme, sicuramente abbiamo tutti visto quanto sia utile: dell’intelligenza artificiale non se ne può più fare a meno. Ecco che anche il colosso dei mobili svedese Ikea importa questa nuova tecnologia per dare ai clienti un servizio unico. Finalmente è arrivato anche in Italia e possiamo sperimentarlo per trovare soluzioni sempre diverse, originali e uniche per la nostra casa.

Si tratta di una funzione di progettazione virtuale degli ambienti che ti permetterà di vedere già come sarà la tua casa arredata, sfruttando l’intelligenza artificiale. Sul display del tuo smartphone potrai puntare la fotocamera sull’area della casa che intendi arredare e Kreativ ti permetterà di mettere e togliere mobili Ikea, di spostarli e di modificarli tutto in tempo reale e osservando direttamente come verrà, alla fine, il risultato finale.

Così non rischierai più di sbagliare di qualche centimetro, di non prendere le misure giuste, di credere che quel legno sarebbe stato bene in casa tua e scoprire invece che non sta bene affatto, di sbagliare, in generale, l’acquisto dei mobili per arredare la tua casa.