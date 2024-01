Il 2024 sarà l’anno dei Walkman: in arrivo tanti nuovi lettori di cassette musicali

I Walkman sono pronti a tornare in questo 2024. Stanno per venire lanciati tanti nuovi lettori di cassette musicali che fanno al caso vostro.

Nostalgia canaglia, quante volte vi capita di rimetter mano ad oggetti nascosti e conservati negli scatoloni che vi fanno rivivere ricordi risalenti alla vostra giovinezza? Magari agli anni ’90 o a inizio 2000, un’epoca che sembra così vicino, ma al tempo stesso lontanissima per ciò che riguarda l’evoluzione tecnologia che ci ha investito.

Pensate per esempio al modo in cui ascoltiamo musica. Oggi ci sono piattaforme come Spotify che danno modo di accedere a tutto ciò che si vuole in qualsiasi momento pagando una quota mensile. In passato serviva acquistare il singolo CD o la cassetta, da conservare con cura e da consumare a suon di riproduzioni. E in questo senso, uno dei dispositivi indispensabili era il tanto amato Walkman. E se vi dicessimo che in questo 2024 è pronto a ritornare?

Il Walkman torna nel 2024: ecco i nuovi lettori di cassette in arrivo

Per i più nostalgici, il 2024 potrebbe essere un anno da incorniciare. Secondo quanto svelato durante il CES 2024 di Las Vegas, infatti, c’è un dispositivo in particolare che presto potrebbe fare il suo attesissimo ritorno sul mercato. Ossia il Walkman, un lettore di cassette musicali che fino a qualche decennio fa era un must per tutti.

In particolare il marchio FiiO ha deciso di presentare a tutti il CP13. Un lettore che ricorda molto l’iconico Walkman di Sony. Ed è stata la stessa azienda a confermare che si tratta di un omaggio, anche per via della finitura bicolore blu argento e al design molto basilare e di forma rettangolare. Non mancano però le innovazioni, sia a livello di aggiornamenti che di design.

Per esempio i pulsanti ovali pensati per i controlli di riproduzione, la porta USB-C, l’ingresso per le cuffie da 3,5 mm e il Led di stato. Per la batteria, verrà fornita un’autonomia di ben 15 ore per riprodurre tutte le proprie cassette conservate in cantina o in soffitta. Secondo quanto emerso, il tutto sarà disponibile già ad inizio marzo al costo di 129 euro circa. Nelle tre colorazioni bianco, nero e blu che sono state mostrate in anteprima al CES di Las Vegas.

Ma preparatevi perché ci sono anche altri marchi che hanno i loro lettori di cassette già in commercio. Un esempio è quello di We Are Rewind, un marchio francese che lo scorso anno ha lanciato un “Walkman wannabe” con connettività bluetooth e batteria da 12 ore al prezzo di 164 euro.