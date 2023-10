Il dispositivo per eliminare completamente ogni virus stagionale c’è: a breve potremo averlo tutti

Esiste un dispositivo in grado di eliminare completamente ogni virus stagionale. Ecco di cosa si tratta, arriverà a breve.

Ora che l’estate è ufficialmente un lontano ricordo ed è iniziato il mese di ottobre, le temperature sono destinate a calare e torneranno le classiche influenze stagionali. I soggetti più delicati sono già pronti a munirsi di fazzoletti e medicinali vari per combattere ogni tipo di malanno e non star male durante la giornata.

Ma stando a quanto emerso, a breve potrebbe esserci la tecnologia a venire in nostro aiuto. Un team di esperti ha infatti ideato ben due dispositivi che, grazie ad un particolare sistema, riescono ad eliminare i virus respiratori presenti nell’aria e dunque a prevenire le malattie più comuni come la classica influenza stagionale. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Influenza stagionale addio: arriva il dispositivo salvavita

Vi sembrerà incredibile, ma a breve potremmo sfruttare la tecnologia anche per dire addio all’influenza stagionale dei mesi autunnali e invernali. Il progetto è stato lanciato da e4life ed è composto da ben due dispositivi in grado di eliminare completamente i virus respiratori presenti nell’aria. Un brevetto con un’efficacia superiore al 90% e completamente innocuo sia per l’uomo che per gli animali.

Stando a quanto emerso, infatti, questo sistema non va ad utilizzare né agenti chimici né materiali filtranti, andando esclusivamente ad agire sull’equilibrio tra le cariche positive presenti nel nucleo e le cariche negative della parte più esterna del virus. Una tecnologia soprannominata come e4shield e che sfrutta un campo magnetico innocuo per uomini ed animali ma letale per il virus. In quanto va a distruggere il guscio esterno per impedire la trasmissione.

A dare il vita al tutto c’è una joint venture tra ELT Group e Lendlease. “Ad oggi, non esiste una tecnologia di questo tipo. I dispositivi in questione si integrano perfettamente nel contesto familiare e professionale. Una soluzione perfetta e complementare a vaccini ed altri dispositivi di prevenzione attualmente in commercio” ha spiegato l’amministratore delegato di e4life Vincenzo Pompa.

Sono già stati effettuati tutti i test scientifici del caso, tanto che i dispositivi hanno ottenuto le certificazioni CE e SAR. Le due versioni disponibili sono e4you che è portatile e costa 300 euro + IVA e e4ambient, da installare in stanze scelte è che può essere acquistato al costo di 500 euro + IVA. Le consegne partiranno da novembre, ma potete già preordinarlo ora per dire addio per sempre alle influenze stagionali.