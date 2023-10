Il gruppo Edison apre posizioni di lavoro: opportunità, retribuzione, benefit e dettagli

Ti piacerebbe lavorare per il gruppo Edison? Ora è il momento giusto: diamo un’occhiata a opportunità, retribuzione e benefit.

Edison è un’azienda italiana che opera nel settore dell’energia ed è controllata dal gruppo francese Electricite de France. In questo periodo è alla ricerca di nuovo personale per offrire contratti di lavoro di assunzione o di tirocinio nelle sedi italiane.

Se il tuo sogno è quello di lavorare all’interno di un’azienda in forte crescita, che sia in grado di garantire un’adeguata stabilità: Edison fa al caso tuo. Scopriamo quali sono le posizioni aperte e come fare per candidarsi.

Edison Lavora con noi

Il gruppo Edison Spa è una società nata a Milano che opera nel settore dell’approvvigionamento, produzione e vendita di energia elettrica gas e olio grigio. Si tratta di un gruppo quotato alla Borsa Italiana e che ha molte sedi sparse in giro per il mondo (ben nove paesi).

Attualmente è alla ricerca di personale da assumere sul territorio nazionale e in particolar modo in Lombardia. Le offerte di lavoro attualmente disponibili sono rivolte a diplomati laureandi e laureati, che conoscono bene la lingua inglese.

Nella sezione lavora con noi di Edison è possibile dare un’occhiata a tutte le opportunità di lavoro e stage pubblicate dal gruppo. Sono oltre 140 le posizioni aperte. Proviamo a sintetizzarne alcune.

Environmental Techinician

Per la posizione di Environmental Techinician, Edison spa offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato per la serie di Brescia. Per poter accedere a quest’opportunità di lavoro è necessario avere il diploma indirizzo tecnico/ambientale e aver maturato un’esperienza di almeno due anni nel settore.

Il candidato dovrà fornire supporto tecnico operativo per le attività collegate allo svolgimento di campionamenti oggetto di indagine. E allo stesso tempo garantire il controllo il mantenimento dell’efficienza della strumentazione delle apparecchiature utilizzate durante le attività di campionamento

Capoturno

Per la sede di Atessa Edison Spa e alla ricerca di un capo turno da inserire a tempo indeterminato in azienda. Per accedere a quest’opportunità di lavoro è necessario essere muniti di diploma ad indirizzo tecnico oppure laurea in ingegneria energetica o meccanica. Inoltre, il candidato dovrà dimostrare di aver maturato un’esperienza di 2/5 anni nel medesimo settore.

Il suo compito sarà quello di garantire il rispetto degli assetti di marcia degli impianti e raccogliere i dati di processo per il controllo dell’andamento produttivo. Inoltre, il capo turno dovrà coordinare il personale intorno. È necessaria la disponibilità a lavorare su tre turni a ciclo continuo.