Il ritorno in grande stile delle Polaroid: 13 modelli di fotocamere istantanee adatte per ogni tasca

Se sei alla ricerca di una macchina fotografia con cui realizzare foto uniche, sei nel posto giusto: scegli la Polaroid che fa per te.

Quando si sente o legge la parola Polaroid ci viene subito in mente l’idea di fotografie istantanee, questo perché fu proprio la nota azienda statunitense a realizzare i primi dispositivi in grado di regalare ai possessori di questo prodotto delle fotografie da portare sempre con sé.

Si tratta di un particolare strumento ideato a cavallo tra gli anni ’30 e gli anni ’40 che ha vissuto il periodo più florido dagli anni ’80 in poi. Dopodiché l’idea di fotografie da stampare subito è andata un po’ scemando per tornare in auge negli ultimissimi anni.

Le migliori Polaroid: dati tecnici e prezzo

Oggi tutti sono a caccia della Polaroid ideale per loro o di qualche modello molto simile. Sono infatti diverse le aziende che hanno deciso di puntare su questo prodotto e a quanto pare la scelta è stata azzeccata. Questi sono i modelli migliori sul mercato. Se cercato quello adatto per voi, provate a dare un’occhiata e rimarrete sicuramente soddisfatti.