Il Tamagotchi del futuro: lo avreste considerato disgustoso fino a poco tempo fa

Se siete dei nostalgici amanti del Tamagotchi, non potete perdervi la nuovissima e già discussa versione dell’indimenticabile gioco.

Al giorno d’oggi si parla molto di intelligenza artificiale, pronta ad entrare definitivamente nelle nostre, ma si tratta in realtà di un settore in continuo sviluppo da anni. Attualmente si pensa di utilizzare l’AI per migliorare le vite di ognuno di noi ma all’epoca, anche per via dello scarso progresso tecnologico dei tempi, veniva impiegata soprattutto come passatempo. Chi si ricorda il Tamagotchi che cosa vuole dire avere a che fare con personaggi digitali capaci di interagire direttamente con noi.

Molti lo hanno sempre considerato un gioco ma in realtà si trattava, e si tratta ancora oggi, di qualcosa di molto più profondo. L’apparecchio elettronico originario del Giappone prevedeva che il giocatore dovesse prendersi costantemente cura della creatura presente all’interno della mini console e questo obbligava, per così dire, gli utenti ad occuparsi dei bisogni dell’amico virtuale.

A cavallo tra la fine degli anni novanta e gli inizi del duemila questo accessorio non ha avuto rivali, poi l’entrata in scena delle varie console lo ha fatto passare un po’ in secondo piano. Adesso, però, il Tamagotchi è pronto per essere rilanciato in una variante inaspettata ma che sembra celare dietro di sé uno scopo ben preciso.

Torna il Tamagotchi: il nuovo protagonista del gioco divide il pubblico

I giovani di oggi hanno tante distrazioni e secondo molti il Tamagotchi non ha più mercato, non per l’Elytra Games che è pronta a rilanciare questo marchio e di farlo nel 2024 appena cominciato. Questa volta, però, il protagonista del gioco di cui dovrete prendervi cura sarà un simpatico insetto. Scelta che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno che qualche anno fa avrebbe considerato una tale variante invendibile.

Ma i tempi moderni sono diversi dal passato e la nuova edizione del Tamagotchi vedrà presente all’interno del gioco una simpatica larva alla quale dovrete dare tutte le vostre attenzioni. Il gioco è sicuramente didattico poiché insegna ai più piccoli la responsabilità di prendersi cura di qualcun altro e la scelta di puntare su un insetto non è banale.

Pare infatti che la volontà sia quella di sdoganare queste creature sempre più importanti per il sostentamento dell’uomo, non è un caso se il lancio di questo articolo è arrivato contemporaneamente ad un periodo dove è stato dato il via libera anche per quanto concerne il consumo alimentari degli insetti e delle farine da essi derivate. La versione demo di Bugaboo Pocket è già disponibile ma per la versione completa ci vorrà del tempo.