In quale città dovresti vivere? Te lo svela Spotify: scoprirlo è facilissimo

Il nuovo Spotify Wrapped 2023 assegna a ogni utente la città perfetta per la sua personalità, basata sui suoi gusti musicali.

Si avvicina la fine dell’anno e nella vita di tutti noi è tempo di bilanci. Molte persone riflettono sui propri obiettivi, sogni e aspirazioni. Si valutano i progressi fatti in termini di crescita personale, relazioni, carriera e benessere. Questo bilancio può assumere la forma di una meditazione silenziosa, di conversazioni con amici e familiari, o persino di diario personale. Oppure, da qualche anno a questa parte, può essere fatto con il “Wrapped” di Spotify, una funzione della popolare app di streaming musicale che è diventata uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di musica e non.

Si tratta di un insieme di statistiche che analizzano gli artisti, le canzoni e i podcast più ascoltati per ogni utente e sono poi condivisibili con i propri amici. Se è vero che la musica è la colonna sonora della nostra vita, quindi, il Wrapped di Spotify ci restituisce una panoramica dettagliata delle persone che siamo state nell’anno appena passato. E da quest’anno fa anche qualcosa in più: ci consiglia quale sarebbe la nostra città perfetta sulla base dei gusti musicali.

Spotify ci conosce sempre di più

Sebbene Spotify Wrapped presenti sempre lo stesso tipo di statistiche di ascolto ogni anno, sembra sempre trovare nuovi modi divertenti per presentarle. Questo elemento di originalità manca nella concorrenza come Apple Music Replay, che rimane in gran parte invariato rispetto all’anno scorso, o i riassunti stagionali di YouTube Music.

Dall’anno scorso, ad esempio, oltre a fornire semplici numeri e dati sulle statistiche d’ascolto, l’app delinea anche una “personalità musicale” dell’utente. Si tratta di una semplice schermata con colori, immagini e scritte, ma ha saputo conquistare il cuore degli utenti anche grazie alla possibilità di condividerla con i propri amici sui social network.

Quest’anno, il “Wrapped 2023” si spinge ancora oltre: il riassunto di Spotify abbina a ogni utente la città che sarebbe perfetta per lui, che definisce una “città sonora”. Si tratta molto semplicemente della città i cui abitanti condividono generalmente gusti musicali simili a quelli dell’utente.

Oltre a queste novità, “Spotify Wrapped” è tornato con una grafica totalmente nuova. Quando si visualizzano i cinque artisti più ascoltati, l’utente vedrà anche in quale mese l’ascolto per ciascun artista ha raggiunto il picco. Oltre a questo, c’è una sezione dedicata ai messaggi che gli artisti mandano ai loro fan, una funzione di consiglio del merchandise più adatto ai gusti dell’utente e la possibilità di unire la propria playlist “Wrapped” a quella di un altro utente.