Incidente fatale con pilota automatico Tesla, la decisione del giudice cambia la storia

Tesla è finita in tribunale a causa della sua funzione di pilota automatico sulle vetture che avrebbe portato ad un incidente mortale.

La Tesla è un’azienda produttrice di auto con sede negli Stati Uniti. È specializzata nella produzione di auto elettriche con l’obiettivo di diminuire l’inquinamento mondiale. Il CEO e fondatore è il noto e controverso Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo.

La casa produttrice ha sviluppato molti modelli di macchina, tutte performanti. La migliore è la Model S, questo secondo la valutazione dell’Euro NCAP del 2022, vincitrice anche di alcuni premi. In totale le auto di Elon Musk hanno un’autonomia che supera i 602 km.

Recentemente l’azienda automobilistica ha dovuto affrontare una causa in tribunale venendo incolpata riguardo la funzione dell’auto-pilota che potrebbe aver portato alla morte di un guidatore. Il verdetto ha dichiarato la Tesla non colpevole, e ha quindi trionfato in tribunale.

L’incidente mortale di Tesla, in tribunale cambia il verdetto

La causa riguardava il sistema del pilota automatico della Tesla Model 3. In un incidente a Los Angeles in cui è rimasto coinvolto Micah Lee, finito con la sua auto contro una palma. La vettura ha preso fuoco con lo schianto e il pilota è rimasto ucciso, mentre due passeggeri feriti.

L’azienda ha naturalmente negato che la colpa possa essere attribuita al suo sistema di autopilotaggio. La giuria ha dato ragione a Tesla e l’azienda produttrice di auto ha pensato di precisare che, i loro mezzi aiutano a mantenere le strade più sicure. A voler quindi ulteriormente sottolineare quanto il verdetto sia stato corretto.

Tesla sostiene da sempre che le sue auto siano ben formate e che non arrechino danni o pericoli a causa delle loro funzioni avanzate. Non è infatti la prima volta che la casa automobilistica viene accusata di essere la causa di incidenti o danni arrecati ai guidatori. È recente la sua vittoria ad un altro processo a Los Angeles, sempre con l’accusa legata alla funzione guida autopilota.

Durante un processo un avvocato avrebbe dimostrato un errore nelle auto Tesla, successivamente la casa automobilistica avrebbe definito l’errore come un’opportunità per aiutarli a migliorare. La casa ha poi annunciato di star lavorando ad un un progetto che impedisce di effettuare la virata dell’incidente di Lee.

Tuttavia la situazione non è del tutto risolto. Il gigante tech è anche sott’indagine da parte del Dipartimento di Giustizia Statunitense proprio su questa funzionalità della macchina poiché molto spesso l’azienda di Elon Musk si ritrova in tribunale con quest’accusa.