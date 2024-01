iPad Air, spuntano i primi render del nuovo modello: questa caratteristica è una novità assoluta

I silenzi assordanti di Apple rotti dai primi render sul nuovo modello iPad Air. Una caratteristica che lo rappresenta è la novità assoluta.

Oltre un anno senza nuovi iPad. Nessuna sorpresa, per carità, Apple lo aveva fatto capire a chiare lettere che non avrebbe rilasciato nuovi dispositivi di questo genere nel 2023, anche se ha aperto indirettamente a dubbi e incertezze sul futuro di uno dei suoi device più performante e amato da molti appassionati dei prodotti griffati dalla Mela morsicata.

Siamo fermi a ottobre 2022, si sapeva, ok. Ma non era mai successo sin dal suo primo rilascio, che si perde ormai nel tempo, datato 2010. Ebbene, dopo tanti silenzi assordanti, qualcosa sembra muoversi nell’ecosistema del colosso di Cupertino.

Con la sua calma proverbiale, Apple sta lavorando allo sviluppo di un nuovo maxi iPad Air, la conferma arriva dai primi render del nuovo modello. Ovviamente non poteva mancare una caratteristica che rappresenterà la novità assoluta per questo device. Più unica che rara.

iPad Air Next Gen, sarà il più grande di sempre: differenze e analogie col suo predecessore

I primi render non lasciano spazio a tanti dubbi e confermano i rumors del 2023 che volevano Apple intenzionato a sviluppare una sorta di iPad Air Next Gen, quasi unico nel suo genere, con un display da 12,9 pollici, il più grande di sempre eccezion fatta per l’iPad Pro che ha un modello da 12,9 pollici della linea di tablet Apple.

Ci ha pensato un’esclusiva di 91mobiles a dar credito a queste voci sul Maxi iPad. Un dispositivo che assomiglia molto all’attualle iPad Air: corpo sottile e design a tutto schermo. Il pulsante Touch ID sarà posizionato nella parte superiore, proprio come il modello precedente. Anche le griglie degli altoparlanti si trovano nella parte superiore e inferiore, interruttore laterale visibile, la porta USB-C sempre nella parte inferiore. Differenze?

Un leggero cambiamento nel design della fotocamera posteriore dell’iPad Air, con un bordo attorno all’obiettivo e al flash LED. Importanti questi render, che comunque confermano il primo report di DigiTimes, secondo il quale, a differenza dell’iPad Pro da 12,9 pollici, il nuovo iPad Air non avrà un display mini-LED ma presenterà uno LCD uguale al modello attuale.

Si prevede che Apple lancerà presto il nuovo iPad Air, alimentato sempre dal chip M2 e mini led. Tempistiche ancora da scoprire: non può passare un altro anno senza iPad, il ritorno al futuro sarà nel 2024, al cento per cento.