L’Among Us del 2023 si chiama Lethal Company: tantissimi lo stanno giocando

Questo gioco co-op online sta spopolando tra i PC gamer e potrebbe presto diventare l’Among Us del 2023: ecco di cosa si tratta.

Il mercato videoludico funziona diversamente su PC. Se i giocatori console tendono a giocare i giochi mainstream o gli indie che raggiungono maggiore popolarità prima dell’uscita, su PC si tende a seguire le tendenze che nascono in maniera naturale all’interno delle community. Solo successivamente, quando queste tendenze diventano di livello mondiale, arrivano anche su console.

Di esempi ce ne sono una marea, basti pensare a giochi come PUBG – da quale è nata la moda dei battle royale (genere a cui appartiene anche Fortnite) – oppure ai più recenti Among Us e Valheim. Tra questi due il solo Among Us è già diventato un fenomeno planetario degno dell’attenzione del mercato console, ma prima di riuscirci ci ha impiegato diverso tempo.

Il videogame è infatti uscito nel 2018, ma quasi nessuno ci aveva fatto caso. Solo nel 2020, grazie ad alcuni noti streamer Twitch, il gioco è diventato talmente popolare da registrare milioni di utenti contemporanei. Per chi non lo conoscesse si tratta di un survival game il cui concept di gioco è davvero interessante e divertente da giocare insieme agli amici.

Among Us potrebbe essere scalzato nel 2023 da questo gioco: cos’è e come funziona Lethal Company

Lo scopo infatti è quello di cacciare dall’astronave gli intrusi. All’inizio i 4 giocatori sono chiamati a scegliere se diventare astronauti oppure intrusi. Lo scopo dei primi è scovare e cacciare gli intrusi, mentre quello dei secondi è uccidere gli astronauti senza essere beccati. Ancora oggi, a distanza di tre anni dal picco di notorietà, Among Us è un gioco tra i più apprezzati per le co-op “casual”.

Ad ottobre è uscito per PC in early access, il survival co-op Lethal Company. Nel giro di qualche settimana decine di migliaia di utenti PC hanno accettato di provarlo in anteprima (questa settimana è il più venduto su Steam) e già adesso ci sono circa 39mila recensioni positive sul titolo. Su YouTube stanno uscendo i primi gameplay, così come su Twitch le prime live e su Reddit i primi forum. Sembra insomma che il concept stia piacendo a molti e che la base di utenti si allarghi a vista d’occhio.

Come già spiegato il passaparola su PC è fondamentale per il successo di un gioco non mainstream e potrebbe permettergli di diventare la moda del momento com’è successo ad Only Up solo pochi mesi fa. Lo scopo del gioco è quello di formare un team di quattro persone per sopravvivere all’esplorazione di una base spaziale infestata da mostruosità di origine sconosciuta. La collaborazione è fondamentale per uscirne vivi.

Ciò che rende ancora più interessante e rigiuocabile l’avventura è il fatto che si tratti di un roguelike, dunque che le stanze e lo spawn dei mostri cambia ad ogni partita ed è totalmente randomico. Insomma nessuna run sarà mai uguale a quella precedente, anche se l’affrontate sempre con lo stesso team e mettendo in atto la stessa strategia.