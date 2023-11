L’IA fa il suo ingresso in YouTube grazie a queste due nuove funzioni: i dettagli

YouTube sta implementando delle funzioni utilissime grazie all’intelligenza artificiale: ecco cosa si potrà fare oltre a guardare video.

YouTube è senza ombra di dubbio la piattaforma più conosciuta e utilizzata per la diffusione di contenuti video. Proprio per questo è ovvio che cerchi di offrire funzioni sempre nuove ai propri moltissimi utenti. Com’era facile aspettarsi, due delle nuove funzioni che presto saranno implementate su larga scala sfruttano gli entusiasmanti progressi dell’intelligenza artificiale nella produzione di testi e nella rielaborazione di contenuti.

A quanto pare l’intelligenza artificiale che YouTube sta mettendo a punto sarà in grado di fornire agli utenti informazioni in tempo reale sui video che stanno guardando e inoltre diventerà essenziale nella gestione e nella fruizione della sezione commenti, che può spesso essere ricca di spunti interessanti ma confusionaria.

Capita spessissimo di guardare video di YouTube e cercare nel frattempo delle informazioni ulteriori per approfondire l’argomento o per sciogliere dei dubbi che ci sono venuti nel frattempo. Per farlo, a oggi, abbiamo bisogno di lasciare la piattaforma e aprire una nuova applicazione, cioè quella di un motore di ricerca, allo scopo di reperire le informazioni di cui abbiamo bisogno.

Cosa si potrà fare con l’Intelligenza Artificiale su YouTube?

Quando la nuova funzione di YouTube sarà ottimizzata e verrà lanciata, potremo porre le domande direttamente su YouTube e otterremo le risposte generate da una AI all’interno di una apposita Chat. L’AI funzionerà esattamente come Bard, l’Intelligenza Artificiale creata da Google: setaccerà il web o le informazioni presenti all’interno di YouTube allo scopo di redigere la risposta più corretta e più esaustiva alla domanda posta dall’utente.

L’Intelligenza Artificiale sarà anche in grado di riassumere brevemente e per iscritto i contenuti di un video e potrà organizzare i commenti sulla base dei contenuti, in maniera da facilitare il lavoro degli amministratori e la lettura da parte degli utenti. Gli amministratori potranno cancellare i commenti di un certo tipo, i messaggi di odio o relativi ad argomenti che non vogliono sia toccati. Gli utenti invece potranno orientarsi molto meglio nelle sezioni commenti, andando a leggere soltanto quello che gli altri utenti hanno scritto in merito a un determinato argomento.

YouTube assicura che tutte le informazioni introdotte nella sua Intelligenza Artificiale rimarranno memorizzate nei database per 30 giorni e in quel lasso di tempo non verranno mai utilizzate a scopo di profilazione. Questo significa che, se avremo fatto una domanda in merito a un particolare videogioco, successivamente non visualizzeremo annunci pubblicitari relativi a quel gioco o ad altri della stessa casa.