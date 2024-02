MSI Claw è pronto al debutto anche in Italia: prezzo, caratteristiche e data d’uscita della nuova console

MSI Claw sembra pronto al debutto in Italia, ma il prezzo potrebbe non soddisfare: tutto sulla nuova console in arrivo.

Nelle ultime settimane in ambito tech si è molto parlato del MSI Claw, un dispositivo che ha fin da subito attirato l’attenzione degli appassionati del settore. Dopo un periodo di silenzio, sono emerse novità decisamente interessanti a seguito del possibile debutto della console.

Il settore delle console si fa sempre più denso di dispositivi che promettono di regalare un’esperienza nuova e profonda. In questo ambito emerge il dispositivo MSI Claw, molto apprezzato durante il CES 2024 di Las Vegas. Dopo alcune settimane si segnalano delle informazioni importanti in merito al lancio in Europa, ma le notizie non sono tutte positive.

MSI Claw pronto al lancio in Europa: le nuove informazioni sulla console

Le informazioni emerse di recente provengono dall’e-commerce PC Componentes, che hanno aggiunto al loro catalogo due dei tre modelli di MSI Claw a breve disponibili. Il lancio sarebbe previsto per il 1° aprile, ma a sorprendere è il prezzo della nuova console. Una base di partenza decisamente alta e che ha sorpreso tutti gli utenti interessati al dispositivo.

Le notizie dolenti riguarda il prezzo della nuova console: la versione con Core Ultra 7, 16GB di RAM e 512GB di SSD è proposta ad un prezzo di 879 euro; mentre la variante con SSD da 1TB arriva al prezzo di 929 euro. Nessuna informazione inerente al modello più economico, equipaggiato con processore Intel Core Ultra 5, non presente nel catalogo del portale online.

Qualora i prezzi dovessero essere confermati, sarebbero ben superiori a quelli dei competitor. Ad esempio, l’ASUS ROG Ally con processore AMD Z1 Extreme, 16GB di RAM e SSD da 512GB è proposto al prezzo di 799 euro. La situazione è diversa se si considera il Lenovo Legion GO che costa 799 euro nella versione AMD Z1 Extreme, 16GB di RAM e 512GB di SSD, ma arriva a 899 euro nella sua versione da 1TB avvicinandosi al prezzo trapelato per la console MSI.

Al di là delle indiscrezioni, il possibile successo di MSI Claw sarà dettato soprattutto dalle prestazioni. Il Core Ultra 7 dovrà fare meglio dello Z1 Extreme per convincere i gamer a scegliere la nuova handheld MSI, eseguendo una spesa più alta. Tuttavia, per avere un confronto preciso bisogna aspettare l’arrivo sul mercato di MSI Claw, che dovrebbe avvenire a breve.