Netflix, hai già visto Lupin? L’annuncio appena arrivato fa il giro del web

Gli appassionati della serie televisiva Lupin, in onda su Netflix, resteranno sorpresi. L’annuncio è appena arrivato. Hai già visto questa serie francese o non è ancora nell’elenco delle tue preferenze?

Lupin è una serie televisiva francese andata in onda su Netflix per la prima volta nel 2021. Chi si aspettava il ladro più famoso del mondo alle prese con Zenigata è rimasto deluso, questa serie è ispirata ai romanzi di Maurice Leblanc e non ai cartoni animati giapponesi. Il prodotto è straordinario e tiene il telespettatore incollato per tutta la durata dell’episodio, di solito di poco inferiore ai cinquanta minuti. Il protagonista principale è Omar Sy, uno degli attori transalpini più famosi al mondo, che veste i panni di Assane Diop.

Diop è un ladro che si ispira a Lupin per compiere i suoi furti, facendosi aiutare dal suo fidato amico Benjamin Ferel. La serie è arrivata alla terza stagione ed è tra le prime dieci nella classifica delle visualizzazioni, sia in Italia che nel resto del mondo. Gli appassionati si stanno già chiedendo se ci sarà anche una quarta stagione e la risposta ha spiazzato tutti. Ecco qual è il destino della serie televisiva Lupin. Se non hai ancora visto la terza stagione, stai tranquillo, non faremo nessuno spoiler.

Lupin, ci sarà la quarta stagione o finisce qui?

La terza stagione di Lupin è arrivata da poco su Netflix ed ha immediatamente conquistato tantissimi appassionati e curiosi. Omar Sy ha lasciato tutti a bocca aperta grazie ai suoi trucchi e i colpi di scena sono stati davvero tanti. Come abbiamo già detto, non faremo nessuno spoiler, anche perché preferiamo concentrarci su una eventuale quarta stagione, ad oggi non ancora confermata. Ma non è ufficiale nemmeno la cancellazione dello show. Qual è, dunque, la verità sul futuro di Lupin?

Lupin non è mai stata una delle serie televisive di punta per la piattaforma statunitense, ma il suo successo ha convinto tutti a continuare con una seconda ed una terza stagione. L’ideatore dello show francese, George Klay, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Variety, nelle quali ha parlato del futuro della sua creazione. Klay ha fatto i complimenti a tutto il cast per l’impegno profuso negli ultimi tre anni ed ha chiaramente fatto capire quale sarà il destino di Lupin.

George Klay non ha voluto fare un annuncio ufficiale ed ha sottolineato quanto sia complicato portare avanti una storia come Lupin, ma ha anche precisato che lo show andrà avanti, qualora fosse necessario farlo. L’ideatore di Lupin ha aperto ad una possibilità di girare anche una quarta stagione, nonostante le voci sulla chiusura siano molto forti. Omar Sy vestirà ancora i panni di Lupin? È ancora presto per dirlo, ma adesso i fan hanno qualche speranza in più rispetto a qualche settimana fa.