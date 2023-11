Netflix, il 2024 si preannuncia ricco di sorprese: il colosso dello streaming ha in serbo regali per gli abbonati

Da una crisi annunciata a un’impennata de volume d’affari che sa tanto di rinascita: ecco cosa dobbiamo aspettarci da Netflix per il 2024

Nei 26 anni passati dalla sua fondazione, nel 1997, di strada ne è stata fatta tanta da Netflix, a tutti gli effetti oggi colosso dello streaming, detentore di titoli televisivi e cinematografici, che nel corso degli anni ha arricchito il suo portafoglio al punto tale da aver creato una sezione completamente dedicata ad altro.

Ci sono tanti di quei titoli nel palinsesto di Netflix che si fa quasi fatica a contarli: il colosso californiano, che ha fondato sedi alternative anche in altri Paesi del mondo (tra cui uno in Italia), è una fucina inarrestabile di prime visioni, sia di serie televisive che di film usciti al cinema, senza contare le serie prodotte direttamente da e per Netflix che possono essere definite di diritto delle esclusive assolute.

E nel tempo la corposissima offerta di videogiochi si è arricchita talmente tanto che il colosso dello streaming è stato oggetto di spoiler rispetto alle uscite che nel 2024 arricchiranno il suo portafoglio, e che contemplano titoli popolarissimi e molto gettonati. Ma soprattutto, una serie di giochi per dispositivi mobili, totalmente gratuiti, che si fa fatica a contarli e che necessariamente il colosso americano dovrà lanciare poco a poco.

Netflix games, ecco alcuni dei lanci più importanti del 2024

Il 2024 vedrà dunque Netflix lanciare, a partire da inizio anno, una serie di giochi gratuiti per dispositivi mobili tra cui l’annuncio più importante di tutti riguarda l’arrivo di uno dei migliori titoli rogue-lite di sempre: Hades. Acclamato dalla critica e dai giocatori, il titolo di Supergiant Games ha ottenuto una serie di premi e riconoscimenti, e questo è chiaramente un bel colpo messo a segno da parte di Netflix. Il gioco è rivolto principalmente ai possessori di dispositivi iOS.

Dopo aver lanciato Football Manager Mobile 2024, è apparso chiaro quanto Netflix abbia migliorato notevolmente il suo parterre di giochi, soprattutto in considerazione degli altri titoli videoludici: Moonlighter, Immortality, TMNT Shredder’s Revenge, Oxenfree (in versione sottotitolata in francese!), Spiritfarer, Twelve Minutes, Storyteller e gli incredibili Dead Cells e Terra Nil.

Per quanto riguarda Terra Nil, questo videogioco ha offerto una nuova visione del genere city-builder e ha fatto scalpore quando è stato lanciato in contemporanea anche su Steam. In realtà, la sezione “Giochi per cellulari” merita maggiore attenzione e, ancora una volta, Netflix vuole darle la massima visibilità.