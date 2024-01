Netflix sbarca nei supermercati: il futuro dello streaming passa anche dal carrello della spesa

In Francia, Netflix e Carrefour si alleano per una promozione unica e davvero conveniente: potrebbe arrivare anche in Italia?

Di partnership che si pubblicizzano con promozioni ai clienti se ne vedono tutti i giorni. Tra le più celebri, ricordiamo quella tra BMW e Louis Vitton, oppure Apple e Mastercard. In questi casi si parla anche di co-branding, ovvero “pubblicità congiunta”.

L’ultimissima alleanza, protagonista per ora solo in Francia, è quella tra il gigante dello streaming Netflix e la catena di supermercati Carrefour. Vediamo in che modo le due aziende hanno pianificato la loro promozione e se raggiungerà mai anche il mercato italiano.

Gli sconti sul pacchetto Netflix al supermercato

Netflix è alla ricerca di modi per promuovere il suo nuovo piano con la pubblicità inclusa, lanciato nel novembre del 2022 e che oggi conta già 15 milioni di iscritti in tutto il mondo. Questo piano permetterebbe, con soli 5,49 euro al mese, di usufruire di contenuti in 1080p, con possibilità di due streaming simultanei e download su smartphone, tablet o pc.

La nuova strategia promozionale con Carrefour, dunque, rientra proprio in queste campagne di lancio del pacchetto con pubblicità. Per ora, le promozioni sono fruibili soltanto nei supermercati Carrefour di Rouen e Bordeaux, ma probabilmente arriveranno su tutto il territorio francese. Ma in cosa consiste esattamente questa promozione congiunta?

In sostanza, i clienti Carrefour possono decidere di sottoscrivere un abbonamento che darebbe uno sconto del 10% sui prodotti del supermercato, nonché sul pacchetto Netflix. Non solo: per la spesa online sul sito Carrefour, con ordini superiori ai 60 euro si ha diritto alla spedizione gratuita (il prezzo di consegna normalmente è di 7,50 euro, oppure è gratis oltre i 150 euro di acquisti). Insomma, una convenienza davvero irresistibile.

Netflix, in una recente dichiarazione, ha affermato di star cercando di «trovare il modo di incontrare un nuovo pubblico». Con Carrefour, questo ora è possibile – anche perché la partnership non si limiterà al pacchetto di cui abbiamo appena parlato, ma anche alla vendita di gadget delle serie tv Netflix più amate, come Stranger Things o The Crown.

Per il momento, non sappiamo se Netflix si alleerà con Carrefour anche in Italia. Tuttavia, considerando il successo che sembra riscuotere questa iniziativa, e la natura stesse delle due aziende di questa partnership, è probabile che prima o poi anche noi potremo usufruire di questa promozione. Ricordiamo che il prezzo per il piano Netflix Premium, ossia quello senza pubblicità, è di 17,99 euro. Appare dunque ovvio come per molti scegliere il pacchetto pubblicità, e sceglierlo al proprio supermercato di fiducia, sia la soluzione migliore.