Novità Amazon, cambiamento drastico: cosa puoi fare adesso ogni volta che acquisti qualcosa

Amazon ha in mente delle grandi novità per tutti i suoi utenti. Questo servizio vi stupirà sicuramente: ecco in cosa consiste e a cosa serve

Come da sottotitolo, Amazon ha in mente delle grandi novità per i suoi utenti. I servizi che il colosso statunitense ha proposto alla sua clientela sono molteplici, e ancora oggi a distanza di anni sono in costante aggiornamento. Ma si sa, per evolvere e crescere come azienda bisogna sempre aggiungere ulteriori benefit.

Specialmente se si è arrivati ad un livello del genere, dove quasi si può parlare di monopolio di un intero settore. Da questi presupposti deriva la scelta di un servizio che, per funzionalità e per utilità, potrebbe stupire piacevolmente tutti i suoi utenti. Ecco di cosa stiamo parlando.

Rufus, il nuovo servizio di Amazon

Con la popolarità sempre più crescente dell’intelligenza artificiale, numerosi brand del settore hanno deciso di adeguarsi. Nonostante Amazon sia salito a bordo di questa tendenza già da parecchio tempo, con questo servizio è arrivata l’ennesima conferma di un’onda ancora tutta da cavalcare.

Il servizio in questione si chiama Rufus, ed è un chatbot basato totalmente sull’IA. I chatbot sono delle chat automatiche che, tramite l’ausilio di un’intelligenza artificiale, rispondono in maniera autonoma a tutte le domande dei clienti. Si tratta di una tecnologia ampiamente diffusa in ambito customer care, ma che soltanto oggi ha preso piede in maniera significativa.

Rufus si occuperà di fornire agli utenti tutte le risposte che cercano, dalle informazioni su un prodotto passando alla spedizione, per poi finire anche sulle condizioni di reso e via discorrendo. Un passo in più sull’intelligenza artificiale, per un futuro che sarà orientato totalmente (o quasi) su certe tecnologie.

Oltre a fornire agli utenti le risposte alle loro domande, Rufus potrà anche confrontare e consigliare prodotti, andando così ad infrangere quella classica barriera “robotica” che ogni IA presenta. Si tratterà di una vera e propria interazione reciproca, che potrebbe assumere dei connotati tipici degli umani.

Si potrà usufruire di questo servizio semplicemente digitandolo sull’apposita barra di ricerca. Ancora non si sa granché circa una sua possibile data di rilascio, soprattutto in Italia. Ma a breve potrebbe essere disponibile negli USA, per poi venir esteso anche nel resto dei Paesi. Insomma, le intenzioni del colosso fondato da Jeff Bezos risultano più chiare che mai: spazio all’intelligenza artificiale nel futuro.