Nuovo Bimby in arrivo, sbaraglierà la concorrenza: c’è un noto marchio dietro il successo

Il Bimby è un elettrodomestico sempre più utilizzato dai consumatori. C’è una vera e propria competizione tra robot da cucina in atto.

Il robot da cucina permette di preparare deliziose pietanze riducendo notevolmente i tempi di lavoro. Sono tante le famiglie che non possono farne più a meno e saranno felici di sapere che sul mercato è arrivato un nuovo modello dalle incredibili prestazioni.

Il Bimby è progettato per portare in tavola piatti gustosi indipendentemente dal fatto che ad usarlo sia un esperto appassionato di cucina o un cuoco alle prime esperienze. Riduce notevolmente il tempo delle preparazioni, aiuta a mangiare più sano, a ridurre gli sprechi e a deliziare gli ospiti. Tante aziende hanno deciso di produrre robot da cucina multifunzione prendendo spunto dal Bimby originario superandone anche le prestazioni.

Da Kenwood a Moulinex fino a marchi meno noti che permettono di affrontare una spesa meno onerosa. Ricordiamo, infatti, che i prezzi dei robot da cucina sono alquanto variabili e cari. Si va dai 150 euro ai 700 euro circa in base alle funzionalità offerte. Anche da LIDL è possibile comprare un buon robot da cucina. Fino ad oggi è forse il prodotto preferito dai consumatori ma sta per essere scavalcato da un nuovo modello Xiaomi.

Il robot da cucina Xiaomi pronto a sbaragliare la concorrenza

Durante il Mobile Word Congress 2024 Xiaomi ha presentato numerose novità tra cui il nuovo Bimby dell’azienda. Il robot da cucina era lì, nello stand, accanto a meraviglie innovative come dispositivi per la smart home, la domotica, lo Xiaomi 14, la prima auto elettrica SU7 di Xiaomi. Ha catturato l’attenzione di tanti partecipanti pur non conoscendone appieno – al momento – i dettagli tecnici.

Permette di preparare oltre duecento ricette da scegliere e seguire utilizzando il touchscreen da 8″. Presenta multiple funzioni di cucina, controlla la temperatura da 35 a 180°, ha lame interne per macinare, affettare, sminuzzare perfettamente e ha anche diverse modalità di cottura come l’induzione e il vapore. A completare il robot da cucina Xiaomi tanti accessori aggiunti nella confezione. In conferenza, dunque, l’azienda ha sottolineato la sua chiara intenzione di espandersi in più direzioni.

L’offerta diventa sempre più ricca come dimostra anche la presenza nello stand accanto al Bimby di un microonde e un frullatore semi-smart. Quando arriverà tutto questo sul mercato italiano? Difficile a dirsi al momento. Non conosciamo nemmeno il prezzo del robot da cucina Xiaomi. Ipotizziamo che non sarà economico ma sicuramente competitivo con i marchi migliori.