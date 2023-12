Nuovo iPhone 16: Apple cambia tutto, ritorna al passato

Sembrano esserci già le prime indiscrezioni per quanto riguarda il nuovo iPhone 16, ecco quali sono le novità che Apple mostrerà.

Non si fermano mai le indiscrezioni in merito alle novità in casa Apple. Ora sembra proprio che alcuni abbiano confermato un “ritorno al passato” in vista dell’iPhone 16, il nuovo modello che verrà lanciato sul mercato dalla casa di Cupertino nel prossimo futuro.

Di quale modifica si tratta? Di una che i clienti più affezionati avrebbero richiesto da tempo: un elemento che funzionava a meraviglia sui modelli vecchi e che è stato cambiato a causa dell’evoluzione degli smartphone. Ecco quali sono le indiscrezioni e cosa c’è da sapere a questo proposito.

iPhone 16, le indiscrezioni sul nuovo telefono Apple

A dare le indiscrezioni sulla nuova generazione di smartphone Apple sarebbe stato il portale MacRumors, da sempre aggiornato sulle ultime novità in fatto di iPhone e iPad. A quanto pare, il nome in codice dei modelli iPhone 16 sarebbe DeLorean.

È in effetti si tratta di un nome adeguato, visto che per un elemento fondamentale si ritornerebbe indietro nel tempo, proprio come la nota auto del film “Ritorno al Futuro”. Ma di quale componente si parla? Delle fotocamere posteriori che dopo tanto tempo potrebbero tornare con un design verticale.

Insomma, la disposizione delle fotocamere dovrebbe ricordare quella dell’iPhone 12 mentre il flash dovrebbe rimanere nella stessa posizione adottata nell’iPhone 15 Pro. Una grande notizia per tutti coloro che amavano questo design ed erano convinti che questa disposizione fosse più efficace per scattare foto migliori. Tale design dovrebbe permettere a tutti di girare anche i cosiddetti “video spaziali“.

Che dire delle altre novità probabili dell’iPhone 16? A quanto pare, su MacRumors sono stati pubblicati dei veri e propri render, dei modelli potenziali che potrebbero corrispondere alla realtà. Tra le novità più interessanti della futura generazione del telefono Apple ci sono un tasto d’azione più grande, con un nuovo tasto posizionato sul lato opposto e due tasti per il volume separati.

Inoltre, è facilmente pronosticabile che i nuovi iPhone abbiano uno spazio interno maggiore e alcuni asseriscono che tali modelli siano dotati di un sensore di forza e di una funzionalità innovativa ma poco chiara definita “tact switching“. I prototipi poi, sarebbero disponibili in tre colori: giallo, rosa e mezzanotte.

In definitiva, sicuramente l’iPhone 16 sarà uno spettacolo sotto diversi punti di vista. Non resta far altro che attendere ulteriori aggiornamenti sul nuovo modello targato Apple e scoprire quando verranno confermate le caratteristiche ufficiali di tale gioiello della tecnologia.