Oscuramento definitivo dei canali Rai: quanto c’è di vero? Ecco cosa accadrà alle nostre televisioni

I canali Rai verso l’oscuramento definitivo? Ecco cosa c’è di vero e cosa accadrà alle vostre televisioni nei prossimi mesi.

Con il passaggio definitivo allo standard DVB-T2, le televisioni di milioni di famiglie in tutta Italia se la dovranno vedere con alcune importanti modifiche. Il Digitale Terrestre è infatti pronto a completare un iter di cambiamento che ha preso il via qualche anno fa ma che, per via di alcuni ritardi e slittamenti, non è ancora giunto al capolinea. Con le nuove frequenze, si potrà godere di ancor più canali disponibili gratuitamente e tutti in alta definizione.

Ma per poterne usufruire, bisogna possedere una TV o un decoder di ultima generazione in grado di agganciare le novità. Preoccupano gli ultimi dati emersi, secondo cui più della metà degli italiani non avrebbe ancora in casa un apparecchio dedicato. Ma cosa succederà nello specifico? È emersa nei giorni scorsi una preoccupante notizia circa il possibile oscuramento definitivo dei canali Rai. Ecco cosa c’è di vero e in che modo dovremo prepararci alla modifica sostanziale.

Oscuramento canali Rai: cosa succederà e cosa fare per evitarlo

Se ne sta parlando in modo sempre più insistente proprio in questi giorni, con alcuni utenti che sembrano essere certi. A partire dal mese di settembre, i canali Rai verranno oscurati in tutta Italia. Per via del passaggio del Mux B al digitale terrestre di seconda generazione, come confermato dal direttore delle tecnologie della Rai Stefano Ciccotti.

Ma in realtà non è così, e potete stare tranquilli. Sarà solo il Mux B ad effettuare questa modifica, obbligando tutti i cittadini a passare a dispositivi di ultima generazione per guardare gli LCN. Ma la Rai trasmette anche sull’11 Mux “MR”, che per ora è salvo. Ecco la lista completa dei canali compresi nella lista, come spiegato dai tecnici di Digital Forum:

Rai 4 (LCN 21)

Rai 5 (LCN 23)

Rai Scuola (LCN 57)

RaiPlay (LCN 201)

Rai Radio 2 Visual (LCN 202)

RaiPlay Sound(LCN 203)

Rai 1 HD (LCN 501)

Rai 2 HD (LCN 502)

Rai 3 HD (LCN 503)

Rai Premium HD (LCN 525)

Rai Gulp HD (LCN 542)

Rai YoYo HD (LCN 543)

Rai Storia HD (LCN 554)

Rai Sport HD test HEVC (LCN 558) In HEVC

RTV San Marino (LCN 831)

Dunque a partire da settembre 2024, per milioni di italiani non sarà più possibile sintonizzarsi a questi canali con TV o decoder di vecchia generazione. Ma non c’è da temere, appunto perché l’altro Mux macroregionale continuerà ad essere attivo. E dunque canali come Rai 1, Rai 2 e Rai 3 saranno visibili da chiunque. È al tempo stesso chiaro che prima o poi effettuare il passaggio a dispositivi di ultima generazione sarà necessario, anche se le tempistiche non sono ancora state dichiarate.