Pensioni sospese: panico tra i titolari | Cosa succede?

Brutte notizie per una categoria di pensionati, che rischia di rimanere senza assegno. Per evitare problemi, bisogna inviare una specifica documentazione.

I pensionati che non hanno presentato la Dichiarazione dei Redditi con Modello Red potrebbero perdere la pensione.

Il 29 febbraio 2024 è, infatti, scaduto il termine per la consegna della documentazione e chi non ha adempiuto rischia la sospensione dei pagamenti della prestazione pensionistica.

L’INPS, tuttavia, concede agli interessati 60 giorni di tempo per mettersi in regola, trascorsi i quali scatta la revoca definitiva degli assegni legati al reddito. Per questo motivo, chi non ha ancora presentato la documentazione richiesta deve affrettarsi.

Chi invia il Modello Red dopo i 60 giorni, potrà usufruire del ripristino dell’assegno solo a partire dal mese successivo a quello di presentazione della certificazione. Di conseguenza, le misure che non sono erogate durante la sospensione sono perdute.

Ma chi sono i soggetti obbligati all’inoltro del Modello Red? Scopriamolo.

Presentazione Modello Red: quali soggetti devono adempiere per evitare la revoca della pensione?

Per non perdere la pensione, devono necessariamente presentare la Dichiarazione reddituale tramite Modello Red tutti i titolari di prestazioni legate al reddito e, in particolare:

le maggiorazioni sociali sulle pensioni (ad esempio, l’incremento al milione);

gli assegni di invalidità civile;

i trattamenti di famiglia;

l’integrazione al trattamento minimo sulla pensione;

l’Assegno o la pensione sociale;

la quattordicesima.

In alcune ipotesi, la normativa prevede l’obbligo di inoltrare anche i dati reddituali relativi al coniuge e agli altri membri del nucleo familiare. Questo principio si applica a:

pensionati che, precedentemente, hanno percepito ulteriori redditi oltre a quello da pensione e per i quali la condizione reddituale risulta cambiata;

titolari di misure legate al reddito che non sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate tutti i redditi che influiscono sulle prestazioni percepite;

i pensionati che non sono obbligati a presentare la Dichiarazione dei Redditi e che hanno altri redditi oltre a quelli da pensione (ad esempio, chi ha il reddito derivante dall’abitazione principale);

i titolari di alcuni redditi che sono valutati ai fini previdenziali e che si dichiarano all’Agenzia delle Entrate in modo differente (ad esempio, i redditi relativi a eventuali collaborazioni coordinate e continuative).

Il Modello Red, invece, non deve essere inviato dai pensionati residenti in Italia che hanno già presentato il Modello 730 o il Modello Redditi PF all’Agenzia delle Entrate.

Il documento può essere inoltrato tramite il servizio disponibile sul sito dell’INPS, denominato “Red semplificato“. La procedura è molto semplice, perché la certificazione è già compilata.

In alternativa, è possibile telefonare il numero verde INPS, recarsi presso uno degli Uffici territorialmente competenti oppure rivolgersi a un CAF o a un intermediario autorizzato.