Playstation 5, l’evoluzione di Sony: ti servono 270 euro

Novità scottante per la Playstation 5, adesso ti serviranno solo 269 euro: ecco quello che stavi perdendo.

Giocare ai videogiochi non è mai stato divertente come nell’ultimo periodo. Da qualche anno ormai sono state rilasciate le piattaforme di ultima generazione, che finalmente riescono a competere con le prestazioni di chi gioca con i computer.

Dunque parlando delle console trattiamo la Playstation di Sony e la Xbox di Microsoft. Queste più si va avanti con gli anni più cercano di competere tra di loro per aggiudicarsi la nomea di miglior piattaforma. Lo fanno andando a puntare su titoli in esclusiva, acquistando aziende sviluppatrici di videogame e puntando sugli accessori.

La novità che scotta per PS5, ecco cosa devi sapere

Microsoft, anche se più di nicchia, è risultata spesso un passo avanti alla console giapponese. Da poco ha infatti acquistato molte case sviluppatrici di videogame, come Activision, produttori della famigerata saga Call of Duty oppure in passato con i loro vari modelli dei controller elité, destinati ai giocatori più agguerriti e venduti separatamente. La Sony ha provato più volte a lanciare un pad simile, senza però giungere mai a una conclusione. Forse alcuni di voi ricordano che per la PS4 esisteva il Revolution PRO Unlimited di Nacon, ma non era prodotto da Sony. Tuttavia un anno fa è arrivato il primo controller avanzato della Playstation 5: Dualsense Edge.

Il joystick a primo impatto risulta semplice ma cela caratteristiche e dettagli degni dei giocatori più accaniti. Il pad ti viene consegnato in una custodia bianca di piccole dimensioni, trasportabile ed elegante e assieme al controller sono presenti alcuni accessori come un filo intrecciato Tipo A e C di 3 metri, 4 cappucci scambiabili per gli analogici: due normali e due più alti. Una novità importante che definisce e perfeziona la performance sono i pulsanti posteriori configurabili direttamente sulla console, forniti di altri 4 per sostituzione nella custodia.

Dopo queste prime due novità, ce ne sono altre tre, la prima riguarda i grilletti la cui corsa può essere alternata con 3 varianti gestibili da una levetta a lato. La seconda sono due pulsanti digitali, sotto gli analogici, che permettono rapido accesso a un menu con funzioni aggiuntive implementate sulla console. Infine l’ultima novità è la sostituibilità dei moduli analogici: basterà fare pressione su un pulsante nel retro del pad per sganciare la copertura frontale. Avremo accesso alle due leve metalliche che a loro volta faranno slittare i due moduli.

In conclusione la parte più acclamata è stato il software, compatibile al 100% con PS5, da cui sarà possibile creare fino a 30 profili sulla console, potendone salvare tre in memoria del controller, garantendoti il tuo asset su qualsiasi console effettuerai il collegamento. Tutte le opzioni saranno gestibili dalla console, compresa anche la sensibilità degli analogici. L’unico elemento che fa storcere il naso è il prezzo così elevato. Anche se dobbiamo tener conto che alternative migliori o di pari livello ancora non esistono sul mercato.

Acquista Dualsense Edge