PlayStation Plus: svelata la lista dei giochi gratis di ottobre

Sono tre giochi davvero importanti, diversi ed interessati, quelli che si legano alla PlayStation Plus e ad i titoli gratis di ottobre: ecco i dettagli.

Grandi notizie per gli utenti appassionati e sempre attenti ai giochi gratis legati a PlayStation Plus, in questo caso col mese di ottobre che vede l’arrivo di tre titoli davvero diversi e pronti a soddisfare i gusti e le attesa di svariati videogiocatori.

Si rinnova dunque la line-up di PlayStation Plus nel mese corrente, grazie a 3 nuovi videogiochi che giungono sulla PlayStation 4 e 5. I tre giochi in questione sono disponibili per ognuna delle tipologia di abbonamento alla nota piattaforma e promettono tante ore di gioco appassionato e divertente, anche perché si tratta di un’offerta variegata.

Gli utenti infatti potranno spaziare dalle tinte scure dei corridoi e dalla lotta con orde di mutanti in The Callisto Protocol, agli strumenti specifici ed i veicoli da impiegare per coltivare i terreni in Farming Simulator 2022. Infine, non mancherà anche un’immersione nel western, dove il divertimento di certo non mancherà con Weird West.

Offerta ricca dunque ad ottobre con PlayStation Plus e il primo titolo da approfondire è ben noto agli appassionati del gioco. Farming Simulator 2022 è infatti un simulatore che è entrato nel cuore dei fan nel tempo. L’edizione in questione si lega a talune preziose novità che contribuiscono a render ancor più ricco il grado di fedeltà in merito ai diversi compiti e alle operazioni inerenti la gestione di un’azienda agricola.

È il caso di nuove colture, al pari di mappe ed innovativi macchinari, così come i marchi esistenti. Un mix che sarà utile per la semina, la raccolta di frutta e verdura, così come la distribuzione, per citare solo alcune delle attività presenti.

PlayStation Plus, occhio ai giochi gratis ad ottobre: Farming Simulator 2022, ma anche Weird West e The Callisto Protocol

Proseguendo con gli altri due dei tre giochi gratis ad ottobre legati a PlayStation Plus, spazio a Weird West. Si tratta di un action RPG che vede come ambientazione un west rivisitato in chiave fantasy, dove a farla da padroni sono violenza e magia.

Al centro della storia, un viaggiatore in grado di assumere il controllo di 5 personaggi, ciascuno con le proprie abilità le quali, insieme, arricchiscono il gameplay. Non mancano tuttavia delle possibili criticità per i gusti di alcuni giocatori, come nel caso dell’IA.

Per concludere la lista dei giochi disponibili ad ottobre con PlayStation Plus, un titolo che per certi versi assomiglia a Dead Space, The Callisto Protocol, un survivol horror fantascientifico. Impersonando il protagonista Jacob Lee, si farà il pieno di adrenalina e della giusta dose di tensione, con quest’ultimo che si ritroverà coinvolto in un attacco terroristico, finendo catturato e rinchiuso all’interno di una cella di Black Iron.

Occorrerà farsi spazio tra innumerevoli mutanti, impiegando un sistema di combattimento che talvolta fa ricorso al corpo a corpo, con la presenza di una mazza e di un manganello elettrico, e con l’integrazione di armi a distanza.