Prime Video, tutto il meglio in arrivo a ottobre: nuove uscite film e serie tv

L’offerta contenutistica di Prime Video per il mese di ottobre è davvero interessante: tutte le migliori uscite.

L’estate di Prime Video ha avuto qualche squillo degno di nota, specialmente per quanto riguarda le serie tv. Gli abbonati si sono prima gustati la quarta stagione di The Boys che, tra alti e bassi, si è confermata il cavallo di punta dell’offerta del servizio in abbonamento di Amazon. Successivamente è uscita la seconda stagione di Gli anelli del potere che ha convinto pienamente i fan del Silmarillion (libro di racconti da cui è tratta).

Chiunque abbia già visto tutto ciò che Prime Video aveva da offrire in questi mesi si trova in trepidante attesa di conoscere quale sarà l’offerta contenutistica della piattaforma streaming nel mese di ottobre. Ebbene gli abbonati non rimarranno delusi perché su Prime Video – oltre al gradito ritorno della Champions League – il mese in entrata sarà decisamente gravido di contenuti interessanti.

Probabilmente il titolo più atteso è Citadel: Diana, spin off della serie tv americana Citadel che vede tra i protagonisti anche la nostra bravissima Matilda De Angelis. Racconto ambientato nello stesso mondo e nello stesso periodo (un futuro distopico) di quello visto nella serie originaria, quello di Citadel: Diana promette di essere un viaggio ricco di suspence e adrenalina in una Milano futuristica. L’appuntamento in questo caso è per il 10 ottobre, data in cui le sei puntate di questa prima stagione verranno caricate sulla piattaforma.

Prime Video: ad ottobre Citadel è solo la punta di diamante dell’offerta

Il mese di ottobre è ricco di produzioni originali Prime Video. Il 17 ottobre arriverà in prima visione assoluta il film Brothers, pellicola che racconta la storia di un detenuto che torna alla libertà dopo aver scontato la sua pena. La seconda chance di costruire una vita serena s’intreccerà con i desideri e le ambizioni del fratello gemello con il quale intraprenderà un viaggio per gli Stati Uniti che servirà ad entrambi per ricordare eventi passati e ricostruire il loro rapporto.

Un giorno dopo, il 18 ottobre, arriverà la seconda stagione di The Devil’s Hour. L’acclamata serie originale Amazon parte da dove l’avevamo lasciata con la protagonista Lucy alla caccia del serial killer Gideon. Nelle nuove puntate si scoprirà il reale movente di Gideon e che dunque le apparenze non sempre corrispondono alla realtà. La scoperte porterà Lucy a tentennare quando Gideon le chiederà di unirsi a lui per fermare un’inarrestabile forza del male.

Sempre il 18 ottobre uscirà The Office Australia. Per gli amanti della serie cult, questo spin off australiano potrebbe essere l’ideale per ritrovare dinamiche e sensazioni che li avevano conquistati nella versione originale. In questo caso seguiremo l’avventura di Hanna Howard, amministratore delegato della società di imballaggi Finley Craddick.