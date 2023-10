Puoi finalmente prelevare ovunque nei negozi: la novità della nuova Legge di Bilancio

Sta per arrivare una legge che permetterà alle persone di prelevare denaro nei negozi. Ecco cosa c’è da sapere al riguardo.

La Commissione Europea e il governo Meloni sono pronti ad introdurre una novità importante in Italia. Il sistema dei prelievi e dei pagamenti, infatti, riceverà un miglioramento notevole. L’obiettivo è quello di dare la possibilità agli italiani di prelevare contanti negli esercizi commerciali.

Saranno tenuti in considerazione i negozi con il POS, i terminali e i pagamenti elettronici. i POS vengono usati soltanto per effettuare pagamenti con carte di credito e di debito. Molto presto, però, gli sportelli bancomat saranno disponibili anche per il prelievo di denaro. Questa manovra di governo sarà molto utile per fornire contanti ai clienti, risolvendo il problema della chiusura di molti sportelli bancari. Soprattutto nelle aree più interne della nazione, considerate svantaggiose e a rischio.

Legge di Bilancio, novità sul denaro in contante: potrà essere prelevato nei negozi

Nelle zone turistiche saranno presenti di sicuro, dando la possibilità ai turisti di prelevare denaro. Gli abitanti non dovranno più fare chilometri di strada prima di prelevare del denaro in contante. L’unico elemento facoltativo è che i negozi non dovranno installare questi strumenti per forza. Sarà il punto vendita a scegliere se aderire all’iniziativa o meno. Continua a leggere per scoprire il limite massimo di prelievo e le altre informazioni.

I negozi potranno fornire un prelievo massimo di 250 euro. È il limite fissato anche in caso di prelievo di un bancomat differente. I controlli, invece, resteranno a carico del negozio che fornisce il servizio. Questo modifica la norma dell’antiriciclaggio del 2007. L’unico problema è che si dovrà garantire la sicurezza degli esercizi commerciali. Si pensa che saranno a rischio rapina con l’introduzione di questa novità. E potrebbe diventare sconveniente per qualcuno provare a prelevare denaro.

Le persone si sentirebbero in pericolo vicino a questi bancomat. Il governo Meloni si impegnerà per garantire la riuscita del progetto e la massima sicurezza ai cittadini. Il piano dell’Italia è stato deciso e potremmo saperne di più in futuro. Anche la Commissione Europea è d’accordo con il prelievo di denaro nei negozi di tutti i Paesi. La Legge di Bilancio ha introdotto una novità molto interessante in fin dei conti. Staremo a vedere quando sarà applicata e se riuscirà a semplificare la vita degli italiani.