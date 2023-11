Quale telecamera GoPro Hero è ideale per te: la guida all’acquisto

Nel mercato delle GoPro c’è un vasto assortimento, con modelli sempre più innovativi e adatti per ogni tipologia di esigenza.

Negli ultimi tempi GoPro ha accelerato nella diversificazione dei modelli, proponendo tipologie sempre più personalizzate a seconda delle esigenze dei propri clienti e suddivise a seconda della destinazione d’uso di questi dispositivi. Oltre a modelli sempre più sofisticati, l’azienda ha aggiunto numerose funzionalità, tra cui è difficile scegliere.

In questo articolo ti suggeriamo una breve guida su alcuni modelli di action camera GoPro presenti oltre a utili consigli da provare assolutamente.

Scopri i modelli GoPro

GoPro offre una serie di fotocamere per appassionati di qualsiasi tipo di attività sportiva e non solo. Trovare la migliore GoPro a seconda delle esigenze richiede esperienza nella conoscenza di questo tipo di prodotti. Non vi è infatti un modello migliore di un altro, ma scegliere quello giusto dipende dalle esigenze e da quali risultati che si vogliono ottenere.

GoPro Eroe12: Hero 12 Black è uno degli ultimi modelli in uscita. Si tratta dell’ultimo modello che vede un miglioramento nell’efficienza della durata della batteria, oltre ad alcune nuove funzionalità, come ad esempio una stabilizzazione più intelligente e un attacco per treppiede standard 1/4-20.

La stabilizzazione della Hero 12 è senza dubbio la migliore Action Camera. La durata della batteria è notevolmente migliorata ed anche per le prestazioni termiche, in quanto non subisce surriscaldamento al contrario di molti altri modelli. L’azienda, inoltre, per questo modello, ha deciso di rimuovere il supporto GPS perchè veniva utilizzato da meno dell’1% degli utenti;

GoPro Eroe 11 Black quasi identica a Hero 12: le due fotocamere condividono lo stesso sensore, processore e funzionalità di base, ma Hero 11 manca di alcune funzionalità, come ad esempio la durata della batteria ridotta rispetto a Hero12, così come la stabilizzazione e il supporto video GP Log di livello professionale e ha un costo notevolmente inferiore rispetto all’ultimo modello. L’Hero 11 ha comunque il supporto GPS;

GoPro Eroe 10 Black è un modello del 2021 Inn cui per la prima volta veniva presentato il nuovo processore GP2, ancora in uso in Hero 11 e 12 e con una fotocamera notevolmente più veloce rispetto ai modelli precedenti. I sensori di Hero 10, tuttavia, sono più piccoli rispetto ai modelli successivi, questo vuol dire che il suo sensore non è in grado di riprodurre video in 8:7.

Con Hero 10, inoltre, GoPro ha anche introdotto un copriobiettivo che elimina l’acqua, utile se il dispositivo viene utilizzato durante il surf;

GoPro Hero 11 Mini Hero 11 Mini non possiede schermi, questa caratteristica la rende più leggera e maneggevole, il che è utile per il montaggio su caschi o altri posti dove non c’è bisogno di guardare lo schermo. Se la leggerezza è il tuo criterio numero uno, questa GoPro fa sicuramente al caso tuo.