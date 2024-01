Questa serie Netflix permette di vedere un lato nascosto dei Pokemon: ideale per famiglie

Su Netflix è arrivata una nuova serie che ti mostra un lato nascosto dei Pokémon: è l’ideale da vedere insieme a tutta la famiglia.

I Pokémon sono un marchio diffuso in tutto il mondo e ancora oggi, dopo quasi 28 anni dalla loro creazione, fanno sognare e divertire tantissime persone.

Nato in Giappone nell’ormai lontano 1996, il marchio è stato esportato prima negli Stati Unti e poi in Europa nei due anni successivi e hanno avuto un grande clamore facendo nascere la cosiddetta “Pokémania” dei primi anni del 2000. Un fenomeno che si è sviluppato prima come serie di videogiochi e successivamente come prodotti correlati.

Al giorno d’oggi Pokémon non è solamente una serie di videogiochi esclusivi per console Nintendo, ma è molto di più: esistono serie animate, serie televisive, film, carte da gioco, peluche, gadget, eventi, manifestazioni, sfilate, prodotti di merchandising e tantissimo altro ancora.

Proprio negli ultimi giorni il marchio Pokémon ha deciso anche di stringere una collaborazione con Netflix per l’arrivo di un’inedita serie in grado di mostrare un lato diverso del franchise.

Netflix: arriva la nuova serie Pokémon molto diversa dalle altre

L’universo Pokémon è caratterizzato dalla presenza di un mondo fantasioso nel quale gli umani vivono in collaborazione e a stretto contato con alcune creature ispirate ad animali, oggetti e situazioni del mondo vero.

Queste creature sono dotate di attacchi elementali e di un’intelligenza superiore e l’intero ecosistema del mondo Pokémon si basa anche sulle lotte tra queste creature allenate da esseri umani che si fanno chiamare Allenatori di Pokémon.

Un tipo di prodotto chiaramente destinato solo a persone che amano questo genere di contenuti e certamente non a tutta la famiglia, ma negli ultimi giorni è stata resa disponibile su Netflix una nuovissima serie che mostra un lato nascosto del prodotto, certamente molto diverso da quello che si può vedere all’interno dei videogiochi o all’interno delle altre serie animate.

Il titolo della nuova serie Pokémon disponibile su Netflix a partire dal 28 dicembre è “La concierge Pokémon”: un’opera che tratta le vicende di una ragazza di nome Haru che arriva su un’isola interamente abitata da creature tascabili per lavorare all’interno del Resort Pokémon. Nel corso degli episodi, dalla durata di circa 20 minuti ciascuno, Haru sarà in stretta collaborazione con i Pokémon.

In questa serie si può notare un lato diverso e nascosto del mondo Pokémon: niente lotte e Allenatori, ma collaborazione tra umani e creature e un’atmosfera gioiosa e rilassante. La serie è stata interamente realizzata utilizzando la tecnica dello stop motion, la quale viene utilizzata per la prima volta per realizzare un prodotto animato Pokémon.