Regali personalizzabili per Natale: bastano pochi soldi e ti porti a casa un pensiero unico

Natale è alle porte, con pochi euro è possibile fare degli splendidi regali personalizzati che faranno rimanere tutti a bocca aperta.

Siamo da poco entrati nel mese di dicembre e già nelle scorse settimane con il Black Friday e le varie promozioni dei negozi, molti oggetti e i migliori regali sono terminati. Scegliere un buon regalo che possa piacere ai tuoi cari a volte è un’impresa ardua.

Spesso si rimane delusi sia dai regali che riceviamo ma anche da quelli che noi stessi facciamo. Per scegliere un regalo che non risulti banale, bisogna informarsi, prendere in considerazione gli interessi, i gusti e cosa incuriosisce la persona a cui vogliamo fare il dono. Ci vuole insomma un po’ di impegno, creatività e sensibilità. Nonostante tutti questi sforzi, alla fine il regalo potrebbe comunque risultare poco soddisfacente. Per questo l’opzione dono personalizzato potrebbe essere la più azzeccata.

Regali personalizzati: con pochi euro avrai un regalo fantastico

Se al posto dei regali classici visti e rivisti milioni di volte, tentassimo la strada dell’oggetto particolare, come decorazioni, cornici, quadri, personalizzati con una frase o un nome a nostra scelta, sicuramente la possibilità di fare un dono inflazionato si abbasserebbe di molto. Ecco un elenco dei migliori oggetti personalizzabili per Natale.

La prima idea è una cornice a tema Spotify: un piccolo quadro con una foto centrale, appositamente scelta in sostituzione dell’immagine del brano. È inoltre possibile selezionare un nome, una data o un testo e poter collegare il link della canzone, da inserire poi sul quadro. Si può anche optare per fare i regali a zii o parenti appassionati di vini, una coppia di calici personalizzabili con il nome da inserire sul fronte del bicchiere e anche la possibilità di scrivere una dedica sul retro del calice.

Se queste idee non sono sufficienti un’altra opzione molto pertinente e raffinata è quella del ciondolo di Natale per decorare l’albero, con rappresentate delle piccole renne, e la possibilità di potervi inserire dei nomi sopra. O ancora per i tuoi amici o nipoti è un’ottima idea selezionare una frase emblematica, qualcosa che utilizzano spesso, o il loro nome, trascrivendolo su una scritta al neon. Con questi oggetti non sarà proprio possibile risultare banali a Natale e la cosa più sorprendente è che basteranno solo pochi euro.

