Resident Evil 9, grandi notizie per chi attende il nuovo capitolo horror

Conto alla rovescia per gli appassionati di Resident Evil che non vedono l’ora di giocare al nono capitolo, il più importante della saga.

Periodo di grandi titoli per i videogiocatori di tutte le console che tra pochi mesi potranno continuare a giocare alla celebre saga di Resident Evil. Il prossimo capitolo sarà il nono e chiuderà il cerchio temporale iniziato nel 2017. Proprio come la gran parte dei titoli celebri ancora oggi, il survival horror della Capcom è uscito nella seconda metà degli anni novanta lasciando il segno sin da subito.

Proprio in quel momento in tutto il mondo iniziava ad affermarsi la prima PlayStation e da allora sono usciti più di 8 capitoli con tanto di una serie di film ad essi dedicati. Quello tra videogame e cinema è spesso un binomio perfetto e pochi altri titoli possono testimoniarlo quando Resident Evil. Diventato un classico dei tempi recenti sia per quanto riguarda il mondo dei videogiochi ma anche per il cinema. Ora è però arrivato il momento di scrivere un’altra storica pagina di questa saga.

Resident Evil 9 uscirà a breve e porterà con sé tante novità che hanno già incuriosito i videogiocatori di ogni generazione. Gli sviluppatori sono al lavoro dal 2018 e questo fa presagire che si tratterà di qualcosa di mai visto primo. Secondo diverse indiscrezioni si tratta infatti già del gioco migliore di tutta la saga, è arrivato il momento di scoprire il tanto atteso finale.

Quando esce Resident Evil 9: grandi novità in vista

Il videogioco chiuderà l’arco narrativo iniziato nel settimo capitolo ma non sarà direttamente collegato ad esso. Ai più apparirà infatti come un gioco a sé stante ma con due peculiarità per quanto riguarda la storia. Nonostante sarà di fatto l’inizio di una nuova entusiasmante era per quanto riguarda l’universo degli zombie, all’interno del nono titolo verrà anche spiegato cos’è successo nei videogiochi precedenti lasciati in sospeso. Insomma, dietro di esso ci sono stati grandi sforzi, anche in termini economici.

Fonti statunitensi rivelano che la Capcom non aveva mai investito un budget così importante per la realizzazione di un Resident Evil e questo secondo molti è la promessa di un videogioco leggendario. Gli affezionati del videogame dovranno però aspettare il 2025. Prima di allora gli sviluppatori continueranno a lavorare sul titolo garantendo agli utenti la miglior esperienza di gioco possibile.