Sei un diplomato, cerchi lavoro, ma non hai esperienza? Trenitalia ti assume all’istante!

L’azienda di Trenitalia ha da poco lanciato delle nuove proposte di lavoro davvero interessanti dato che non è richiesta esperienza.

Si tratta di un’occasione da prendere al volo dato che simili non ce ne sono in giro, almeno per il momento. Il Gruppo di Ferrovie dello Stato sta cercando dei macchinisti in due regioni del nord Italia. Stiamo parlando dell’Emilia Romagna, per la precisione nelle sedi di Ferrara, Piacenza, Bologna, Rimini, Parma, Reggio Emilia e Modena. La seconda regione è la Lombardia con la sede di Sermide.

Nuova offerta di lavoro di Trenitalia – Tecnozoom.it

Chiunque verrà preso in considerazione da parte dell’azienda, seguirà, inizialmente, un percorso formativo di tipo professionalizzate così da apprendere tutte le competenze ritenute necessarie per lavorare nel mondo ferroviario. Detto questo, diamo un’occhiata ai requisiti richiesti, alle attività da svolgere e alla candidatura.

Quali sono i requisiti necessari per lavorare in Trenitalia?

In primis, bisogna avere dai 18 ai 29 anni, possedere un diploma di maturità ad indirizzo tecnico-scientifico e la residenza certificata in Emilia Romagna da 6 mesi almeno. Inoltre, è necessario essere disposti a spostarsi nella regione dell’Emilia Romagna e in regioni vicine, ma anche essere flessibili in caso di turni non cadenzati, lavorare di notte, in giorni festivi e nei week-end.

Quali sono le attività da svolgere?

I macchinisti devono occuparsi della conduzione dei treni e saper gestire apparecchi innovativi e altamente tecnologici. Poi, dovranno occuparsi del trasporto e della sicurezza dei passeggeri, rispettando le regole. Inoltre, saranno una loro preoccupazione anche le condizioni del treno sia prima della partenza che durante il viaggio, per intervenire in caso di problematiche.

Selezione e candidatura

Chiunque fosse interessato a questa offerta di lavoro, può dare meglio un’occhiata alla pagina “Lavora con noi” di Trenitalia. Qui è possibile visualizzare tutte le posizione aperte e scegliere il ruolo poco prima descritto. Bisognerà, in seguito, caricare il curriculum vitae. Per candidarsi c’è tempo fino al giorno del 14 marzo 2024.

Per quanto riguarda la selezione, invece, non sappiamo come intenda procedere l’azienda una volta ricevuto il cv.