SEND, la raccomandata diventa digitale: come iscriversi al servizi

Con il nuovissimo servizio SEND la raccomandata diventa digitale. Oggi vedremo come iscriversi e come funziona esattamente.

SEND è il nuovo servizio digitale della pubblica amministrazione. Grazie a questo la raccomandata diventa digitale ed a realizzarlo ci ha pensato l’azienda PagoPA. Grazie alla nuova piattaforma sarà possibile avere un sistema standardizzato agli enti pubblici. Scopriamo come funziona e come sarà possibile iscriversi.

In quattro comuni italiani, è stato inaugurato un nuovo e avanzato servizio di notifiche digitali denominato Send, sviluppato da PagoPa e integrato nella pubblica amministrazione. Questa piattaforma innovativa offre agli enti pubblici uno strumento standardizzato per inviare notifiche legalmente vincolanti, semplificando il processo sia per i mittenti che per i destinatari.

Attualmente, Send è operativo esclusivamente nei comuni di Gattinara (provincia di Vercelli), Misano Adriatico (provincia di Rimini), Mortara (provincia di Pavia) e Verona. L’annuncio ufficiale è stato fatto dal dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio.

SEND, così la raccomandata diventa digitale: come attivarla

L’obiettivo ambizioso del dipartimento è quello di estendere questo servizio ad almeno altri cento enti locali entro la fine di luglio 2023, con l’ulteriore progetto di estenderlo a tutti i comuni italiani e agli enti centrali, compresi i ministeri, entro il 2024. Andiamo quindi a vedere come sarà possibile attivare il servizio.

Per attivare il servizio, è necessario possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) registrato nell’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD) o attivare le notifiche tramite l’applicazione Io. Inoltre la piattaforma del Ministero è in grado di digitalizzare completamente i servizi di notifica garantendo la certezza della reperibilità dal destinatario.

Tutti coloro che scelgono questo servizio possono accedere alla piattaforma utilizzando la Carta di Identità Elettronica (CIE) o il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Send gestisce tutte le attività di notifica dal momento in cui l’atto digitale viene depositato, semplificando ulteriormente il processo. Inoltre va ricordato che l’utilizzo di SEND è su base volontaria. Quindi chi vorrà gestire in modo totalmente digitale i propri servizi burocratici potrà scegliere SEND.

In caso di mancanza di recapiti digitali SEND invierà le notifiche in modo tradizionale, utilizzando il metodo della raccomandata. Con questo servizio sarà possibile inviare diversi tipi di atti. Tra queste troviamo preavvisi di ipoteca, fermi amministrativi, avvisi di pagamento, notifiche per il rinnovo dei documenti e altro ancora. Questo non può essere utilizzato per notifiche relative ad atti giudiziari civili, penali, amministrativi, tributari, contabili, misure di prevenzione e atti della procedura di espropriazione forzata.