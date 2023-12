Si cercano attori per nuovo film: aperti i casting, tutte le informazioni

Chi è alla ricerca di un guadagno extra ma anche di un’esperienza entusiasmante potrà tentare di realizzare il sogno in Campania.

È in questa Regione, infatti, che si cercano attori, sia uomini che donne, per interpretare vari ruoli per il film “The Hope“, diretto da Gigi Savoia e prodotto da Trs Production. C’è ancora tempo e i posti disponibili sono davvero tanti così come sono variegate le figure richieste.

Il regista, originario di Napoli, e che parteciperà anche come attore, sta cercando proprio nella sua Regione collaboratori per la realizzazione del film. Confermata anche la presenza di Gianni Parisi e Walter Lippa.

La bella notizia è che sebbene i ruoli siano secondari, i selezionati riceveranno una contribuzione regolare, e ovviamente anche un po’ di notorietà. Si tratta di un’occasione unica per chi già desidera entrare nel mondo del cinema, ma anche per chi vuole provare un’esperienza nuova.

Cercasi attori, ecco come funziona il casting e come fare ad accedere alle audizioni

Iniziamo subito col dire che possono provare a ottenere la parte tutti coloro che risiedono nella Regione Campania e che il casting è rivolto sia a figure femminili che maschili.

Sono diversi i ruoli previsti, e anche se secondari possono rappresentare l’occasione giusta per farsi notare. Alcuni di questi ruoli, ancora disponibili per il momento, sono:

Personaggio di Debora: si tratta della migliore amica di Ginevra, figlia del Capitano dei Carabinieri, e ha una personalità vivace ed estroversa. La candidata ideale ha un’età scenica di 18-22 anni, un’altezza di almeno 1,70 e la capacità di giocare a pallavolo, perché nel film è una passione del personaggio.

Personaggio di Perla: amica di Ginevra e personaggio misterioso, la candidata ideale è una donna con età scenica di 18-22 anni.

Personaggio della Signora Rossa: si tratta di una figura secondaria ma molto rappresentativa nella storia del film, perché la donna, madre di due figli, combatte contro i Boss della Mafia. Lo staff è alla ricerca di una donna con età scenica sui 40 anni.

Personaggio Affinito: questa figurazione speciale rappresenta un criminale molto astuto, il soggetto ideale è un uomo con età scenica di circa 45 anni.

Personaggio Signora Michela: anche questa figurazione speciale ricopre il ruolo di moglie di un Maestro di Karate, e si cerca una donna con età scenica di circa 40 anni.

Infine, si cerca anche una ragazza con età scenica sui 25 anni e di almeno 1,75 di altezza per interpretare il ruolo di Commessa.

Tutti coloro che desiderano partecipare ai casting per il film possono inviare la candidatura all’indirizzo trscastingcinema@gmail.com.