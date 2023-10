Sky, pronto il lancio di una novità: partirà a novembre

Sky sta scaldando i motori per quella che sembra essere una novità davvero assoluta in arrivo nel mese di Novembre: di che cosa si tratta?

Tante sono le novità che negli ultimi anni Sky ha reso disponibili agli abbonati, la pay tv ha sempre lavorato per arricchirsi di nuovi canali e nuovi titoli che potessero suscitare la grande curiosità del pubblico che mese dopo mese paga l’abbonamento.

E pare proprio che quanto prima ci saranno ancora dei cambiamenti o per meglio dire l’introduzione di nuovi canali televisivi che arricchiranno il carnet di quelli già presenti: la grande novità annunciata dalla famosa pay tv è quella dell’introduzione del nuovo canale Sky Crime che andrà a sostituire Crime+Investigation e che quindi occuperà il canale numero 116 e invece 113 di Sky Glass e in streaming su Now.

La novità assoluta cosi come annunciato da Sky stesso avrà luogo a partire dal prossimo 1 Novembre 2023 e al suo interno ci saranno anche delle novità assolute che fino ad ora sulla pay tv non erano presente. Ma entriamo nello specifico e scopriamo che cosa si potrà trovare di nuovo.

Sky torna con una grande novità: dall’1 Novembre ci sarà un nuovo canale

La novità è davvero assoluta, dall’1 Novembre arriverà sul canale 116 un nuovo canale, ovvero Sky Crime che andrà a sostituire quello precedente, ovvero Crime+Investigation alla posizione 116 della guida TV di Sky, al 113 su Sky Glass ed in streaming su Now.

Per quello che riguarda i contenuti, si darà spazio a programmi di approfondimento, documentari e contenuti sui casi di cronaca nera più celebri sia a livello italiano che internazionale, insomma tutto quello che ha a che fare con il mondo del true crime. Tra le grandi novità anche un approfondimento o per meglio dire uno speciale dal titolo: “Il Delitto di Meredith Kercher” che andrà in onda alle 21:05 di mercoledì 1 Novembre e poi anche: “Pagato per uccidere” da martedì 21. Insomma delle prime davvero assolutte.

Ad avere espresso la soddisfazione per questa novità è stato anche Roberto Pisoni, Director of Entertainment Channels di Sky Italia che in una nota ufficiale ha ammesso: “Siamo molto fieri che, grazie alla lunga e felice collaborazione con A+E Networks Italia, il bouquet dei canali a brand Sky si arricchisca ulteriormente. Sky Crime offrirà ai nostri abbonati il meglio dei contenuti true crime, attraverso le grandi acquisizioni internazionali e le produzioni originali, che racconteranno le storie “nere” del nostro paese“.