Smart Tv, arriva il nuovo bollino ma cosa succede ai vecchi dispositivi? Attenzione a questi televisori

Utenti preoccupati dalle nuove normative che rischiano di far cambiare gli Smart Tv e che comunque generano confusione.

È passato un bel po’ di tempo dall’annuncio del passaggio delle reti televisive alla tecnologia DVB-T2, che ha “costretto” milioni di italiani a cambiare il vecchio televisore, ma già si parla di una nuova tecnologia, DVB-I, che potrebbe di nuovo ribaltare le carte in tavola.

Lo switch-off tanto annunciato non è ancora totalmente avvenuto, basti pensare al recente fallimento del passaggio da parte di RAI, ma è in arrivo un altro problema. Ecco di cosa si tratta e cosa dovranno fare i cittadini.

Forse la tua Smart Tv non sarà più adatta alla nuova tecnologia, ecco i possibili scenari

Mentre ancora molti italiani non sono riusciti ad adeguarsi al fantomatico DVB-T2, con grande preoccupazione delle emittenti televisive, siamo già in attesa del nuovo bollino Tv, che contrassegnerà gli apparecchi adatti a supportare la nuova tecnologia DVB-I.

La situazione attuale è davvero complicata: la Rai ha addirittura chiesto di posticipare il passaggio al DVB-T2, per evitare che milioni di italiani non possano guardare gli eventi televisivi più importanti, e nonostante i vari bonus e incentivi, il tanto agognato switch-off è ancora da concludersi.

Nel mentre, arriva una nuova tecnologia, il DVB-I, che permette ai segnali Tv di arrivare via onde radio o via internet, e promette performance migliori. I segnali sono in diretta, e non servono né decoder né cavi per fruire del servizio, tranne che un televisore dotato di predisposizione.

Si sta attendendo dunque l’arrivo di uno specifico bollino che andrà a distinguere gli apparecchi compatibili. Nel mentre, però, la DVB-I è già praticamente in sperimentazione.

Con una Smart TV di quelle più moderne, in sostanza, si accede all’intera offerta: basta verificare che il proprio televisore sia compatibile DVB-I, effettuare un ripristino della lista canali e abilitare la ricezione delle trasmissioni via Internet.