Spese condominiali, con rimborso del 50% direttamente in busta paga, ecco come ottenerlo

Le spese condominiali possono rappresentare un onere impegnativo ma per fortuna c’è un modo per abbatterle.

Sappiamo che sia i proprietari di appartamenti in condominio che gli inquilini sono tenuti a versare mensilmente o annualmente le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, nonché per l’utilizzo di servizi (ascensore, luce, gas eccetera) e di aree comuni.

Come ogni anno, però, alcune spese possono essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi 2024, relativamente a quanto pagato nel 2023. La detrazione spetta nella misura del 50%. Vediamo allora nel dettaglio come funziona la detrazione e su quali oneri si può applicare.

Spese condominiali ‘tagliate’ del 50%, ecco cosa puoi detrarre nella prossima dichiarazione dei redditi

Le spese sostenute per il condominio che si possono detrarre quest’anno sono quelle relative all’anno 2023 per interventi straordinari o ristrutturazioni.

La detrazione spettante è pari al 50% delle spese, con un limite massimo di spesa di 96 mila euro per ogni appartamento.