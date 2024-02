Splinter Cell, il remake è stato cancellato? Il silenzio sul ritorno del capolavoro Ubisoft è preoccupante

Sono tantissimi gli amanti dei videogiochi che da tempo aspettano il remake di Splinter Cell. Sul suo ritorno vige il silenzio: cosa succede.

Sono tantissimi gli appassioanti di videogiochi che hanno avuto modo di giocare a Tom Clancy’s Splinter Cell nel corso degli anni. Questo è un titolo di spionaggio ed azione sviluppato e pubblicato dal colosso videoludico francesce Ubisoft. La saga è basata sui romanzi di Tom Clancy e segue le vicende di Sam Fisher, un agente segreto altamente addestrato ed appartenente alla divisione segreta Third Echelon. Sono tantissimi i videogiocatori che hanno apprezzato quello che in gergo viene definito approccio stealth a quelle che sono le missioni.

Ogni missione ha bisogno di tanta tattica e soprattutto del massimo dell’attenzione, con il videogiocatore che potrà calarsi a tutti gli effetti nei panni di un agente delle forze speciali. Sono tantissimi gli utenti che ormai da anni aspettano il remake del titolo eppure bisogna dire che al momento vige il mistero sull’atteso videogioco. Eppure ci sono dei motivi per essere ottimisti a riguardo, con insidere che addirittura hanno lanciato la loro clamorosa previsione. Infatti il suo ritorno potrebbe essere più vicino del previsto.

Splinter Cell, si torna a parlare del remake: a che punto siamo

Sono tantissimi gli utenti che nelle ultime ore hanno chiesto informazioni sul futuro di Splinter Cell Remake, anche se al momento regna il silenzio da parte di Ubisoft. Eppure Sam Fisher potrebbe tornare prima del previsto. A riportare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato il portale Insider-Gaming. Infatti proprio Splinter Cell Remake è stato inserito tra i giochi previsti per la lineup di Ubisoft nel periodo 2025/2026.

Questa lista include anche titoli attesi come Far Cry 7, Project Over (titolo provvisorio del nuovo capitolo di Ghost Recon), Assassin’s Creed Invictus, Assassin’s Creed Hexe e Project Maverick, uno spin-off multiplayer di Far Cry. Nel corso del 2022 il direttore di Splinter Cell Remake ha abbandonato Ubisoft, generando incertezza sul futuro del progetto. Attualmente però non è ancora noto chi stia guidando il team di sviluppo, ma durante l’autunno scorso, Ubisoft Toronto ha continuato ad ampliare il proprio team per il remake andando a reclutare esperti di grafica e VFX.

Nonostante queste assunzioni, il gioco ancora non è stato presentato al pubblico e le informazioni sulla sua direzione rimangono limitate. Nel 2022 c’è stata anche la la cancellazione di Splinter Cell Hunters, un presunto gioco Battle Royale che non è mai stato ufficialmente annunciato e che sembra non abbia superato la fase di test interna. Questo evento ha lasciato i fan con un desiderio insoddisfatto di avventure in compagnia di Sam Fisher.

L’iconico protagonista della serie non è apparso come personaggio principale in un titolo dedicato dal lontano 2013, anno d’uscita di Splinter Cell Blacklist. I fan hanno potuto notare però dei brevi camei in vari giochi Ubisoft nel corso degli anni. Al momento però si attende con ansia il ritorno di un titolo tutto suo. La mancanza di notizie concrete e di una visione del gioco in azione ha alimentato la curiosità e l’anticipazione tra gli appassionati della serie.